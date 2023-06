Il 5 giugno a Palazzo Campanella la premiazione della VIII edizione di Eroi e Supereroi

Lunedi 5 giugno alle ore 10.30 nell’Aula consiliare Francesco Fortugno di Palazzo Campanella a Reggio Calabria, si terrà l’ottava edizione dell’evento: “Eroi e Supereroi. Dalla fantasia alla realtà”, dedicato a Fabiana Luzzi, la sedicenne di Corigliano Calabro vittima (nel 2013) di femminicidio.

Il concorso, promosso dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico e il Coordinamento regionaledelle Consulte studentesche,è riservato alle scuole primarie e a quelle secondarie di primo e secondo grado.

Quest’anno richiedeva agli studenti di creare un’opera che potesse esprimere, in maniera originale ed inedita, la loro visione degli Eroi e dei Supereroi: personaggi frutto della propria immaginazione.

Obiettivo: comunicare attraverso le immagini, così ponendo in essere un mezzo immediato di espressione, ulteriore strumento per poter elaborare emozioni e sentimenti e per poter dar forma alle proprie idee ed alla propria fantasia.