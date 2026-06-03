Reggio Calabria

Il 5 giugno al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria il laboratorio politico del mondo ellenico con il Professor Pasquale Amato

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio54 minuti fa
36 minuto di lettura
evento 05 giugno 2026 - Planetario Pythagoras Reggio Calabria

Venerdì 5 giugno alle ore 19:00 il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà il quinto appuntamento del ciclo: “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale — Scienza, Arte e Politica”.

Il Professor Pasquale Amato, Storico e già Docente di Storia dei Partiti e Movimenti Politici all’Università di Messina, terrà una conversazione su: “Il laboratorio politico del Mondo Ellenico”, dedicata all’approfondimento delle pratiche civiche e delle variegate forme di sistema politico delle pòleis greche.

L’intervento offrirà una riflessione sul contributo che tali esperienze hanno fornito alla formazione dei principi fondamentali della politica in Occidente e nel mondo, mettendo in evidenza la loro attualità nel dibattito pubblico contemporaneo.

L’iniziativa si rivolge a studenti, docenti, studiosi e cittadini interessati ad approfondire le radici culturali e politiche del mondo antico e a comprendere come esse continuino a orientare le dinamiche istituzionali e partecipative del presente.

A seguire si svolgerà l’osservazione astronomica al telescopio, con particolare attenzione a Giove e Venere, che in quella serata appariranno, prospetticamente molto vicini, nella costellazione dei Gemelli.

Ingresso libero e gratuito; non occorre prenotare.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio54 minuti fa
36 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio