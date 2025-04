Il 5 maggio sit-in dell’associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo” a Reggio Calabria

L’associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo” annuncia un sit-in di protesta che si terrà il 5 maggio 2025 alle ore 10:00, presso la sede generale dell’ASP di Reggio Calabria in Via Diana n.3.

L’iniziativa nasce dalla necessità di affermare con forza il diritto al percorso abilitativo e alla continuità terapeutica per bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico.

Una richiesta legittima, fondata su sentenze definitive dei tribunali, che tuttavia continuano a non essere prese in considerazione dall’azienda sanitaria locale.

La salute non è un lusso per pochi, ma un diritto inalienabile sancito dalla Costituzione italiana.

L’autismo è incluso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) come previsto dalla Legge 134/2015, art. 60.

Eppure, il mancato inserimento delle tariffe per le terapie ABA nel nomenclatore delle prestazioni sanitarie da parte dell’Istituto Superiore di Sanità è stato erroneamente interpretato dall’ASP di Reggio Calabria come un’esclusione delle stesse dai LEA.

L’associazione intende precisare che i LEA definiscono le patologie e non le terapie. Inoltre, la metodologia ABA non è una terapia, ma il modello applicativo dell’approccio cognitivo-comportamentale per persone nello spettro autistico.

Un approccio riconosciuto a livello internazionale e ritenuto fondamentale per garantire un percorso abilitativo efficace e personalizzato.

“I nostri figli sono prima di tutto figli delle istituzioni, e solo dopo delle famiglie.”

In segno di protesta estrema, la vicepresidente dell’associazione, Angela Villani, intraprenderà uno sciopero della fame e della sete fino a quando non verrà fornita una risposta concreta da parte delle istituzioni competenti.

Con questa iniziativa pacifica ma determinata, l’associazione intende richiamare l’attenzione delle istituzioni, affinché venga garantito l’accesso equo e continuativo alle cure e vengano rispettati i diritti dei minori autistici e delle loro famiglie.

Invitiamo stampa, cittadini e rappresentanti istituzionali a partecipare e sostenere una battaglia di civiltà, inclusione e giustizia sociale.