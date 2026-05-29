Il 6 e 7 giugno Campotenese ospita due giornate dedicate alle due ruote tra cicloturismo, escursioni, laboratori, musica e la Marathon degli Aragonesi.

Torna il 6 e 7 giugno, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, il Pollino Bike Festival, l’evento dedicato alla cultura della bicicletta che animerà Campotenese con un programma ricco di attività outdoor, incontri, laboratori per bambini, musica, ciclopasseggiate ed esperienze nella natura.

Cuore sportivo del festival sarà la XII edizione della Marathon degli Aragonesi, organizzata da ASD Ciclistica Castrovillari con il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Pollino. La competizione porterà centinaia di ciclisti a sfidarsi lungo alcuni dei paesaggi più suggestivi del territorio.

Come da tradizione del format ideato da Catasta, ampio spazio sarà dedicato anche al tema del cicloturismo e alla costruzione di reti tra operatori del settore.

Sabato 6 giugno, alle ore 11, si terrà il workshop “Progettare lungo la Ciclovia dei Parchi” con il focus su “Come raccontarla” condotto dal giornalista e autore Denis Falconieri che presenterà il suo ultimo progetto, la guida “Ciclovia dei Parchi della Calabria” edita da Terre di Mezzo.

A seguire si terrà l’Assemblea Costituente degli Operatori della Ciclovia dei Parchi, il momento di confronto tra stakeholder e operatori turistici che porterà alla nascita dell’Associazione Operatori della Ciclovia dei Parchi. Si tratta della prima esperienza di questo tipo lungo una ciclovia pubblica italiana.

“Sarà un momento di prova per la grande comunità di operatori che sta investendo e costruendo sviluppo lungo l’infrastruttura della Ciclovia dei Parchi. I tempi sono maturi dopo questi anni di rodaggio.

Fondare un’associazione è il passo naturale, per rendere ancora più organizzato e competitivo il sistema turistico-culturale che si è formato lungo l’infrastruttura della Ciclovia.

Il progetto nato in seno alla Regione Calabria creato le condizioni, adesso tocca a tutti noi portare avanti, insieme, la Ciclovia”. dichiarano i soci fondatori di Catasta Giovanni Gagliardi, Donato Sabatella, Manuela Laiacona e Sergio Senatore.

La mattinata si aprirà alle 10.30 con il lancio ufficiale di Bike Link Sud, il nuovo progetto che punta a connettere le ciclovie di Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia in una grande destinazione cicloturistica del Mezzogiorno.

Interverranno: Palmarosa Fuccella, destination manager Bike Link Sud, Bruno Niola, responsabile comunicazione Ciclovia dei Parchi della Calabria, Simona Ridolfi, La Via Silente, Roberto Guido, Ciclonica – Ciclovia del Salento.

La mattinata si concluderà con il pranzo di networking “Ruoti, Ruote e Reti”.

Il festival dedicherà ampio spazio anche ai più giovani. Venerdì 6 giugno alle ore 15 il giardino di Catasta ospiterà la VI Marathon Aragonesi Kids – Short Track XCC, gara organizzata da ASD Ciclistica Castrovillari che vedrà la partecipazione di bambini provenienti da diverse regioni del Sud Italia.

Alle 17 sarà presentata la guida illustrata della Ciclovia dei Parchi dedicata ai bambini, progetto editoriale curato da Coccole Books per Ciclovia dei Parchi della Calabria. Interverranno, tra gli altri, Luigi Lirangi, commissario dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, e Roberto Cosentino, direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria.

Domenica 7 giugno alle 10.30 spazio ai più piccoli con il laboratorio “Creatori di Bicicletta”, a cura del CEA Pollino e Catasta: un’attività dedicata alla costruzione di biciclette e oggetti su due ruote utilizzando materiali naturali.

Il sabato sera del Pollino Bike Festival sarà invece dedicato alla convivialità con il Pollino Bike Party: musica, dj set, cibo e vini di territorio, birre artigianali e cocktail botanici animeranno il giardino di Catasta a partire dalle ore 18.

Domenica 7 giugno sarà il momento clou della manifestazione con la partenza, alle ore 8.30, della XII Marathon degli Aragonesi. Oltre 200 ciclisti provenienti da tutta Italia affronteranno un percorso di 60 chilometri con 1800 metri di dislivello tra pianori, faggete ultracentenarie, geositi UNESCO, single track tecnici e strade bianche.

La gara, tra le più attese del circuito Trofeo dei Parchi Naturali MTB, nasce con l’obiettivo di unire sport e promozione territoriale, valorizzando il Pollino come destinazione ideale per il cicloturismo e le attività outdoor.

Il festival offrirà inoltre numerose esperienze gratuite nella natura promosse dall’Ente Parco Nazionale del Pollino per incentivare il turismo lento e sostenibile.

Tra gli appuntamenti: il 6 giugno alle ore 9 l’escursione “Il Percorso del Legno di Piano Novacco”, hiking lungo l’antico tracciato ferroviario della decauville con la guida Francesco Sallorenzo; alle 14.30 l’E-bike Tour tra i pianori del Pollino con la guida Gaetano Sangineti; il 7 giugno alle 9.30 la ciclopasseggiata “Pollino Flower Tour” guidata da Antonello Viola; alle 9 l’escursione “La Cascata di Fosso Paraturo” nel cuore di Rotonda con Andrea Vacchiano.

Il Pollino Bike Fest arricchisce l’esperienza del territorio offrendo la possibilità di scoprire i borghi locali in modo sostenibile. Grazie alla collaborazione con VAIMOO, il festival promuove la scoperta di Castrovillari con 60 minuti di bike sharing gratuito.

L’iniziativa mira a incentivare il turismo esperienziale e green attraverso un itinerario culturale d’eccezione, organizzato insieme al Sistema Museale Città di Castrovillari e al Gruppo Archeologico del Pollino, per unire la scoperta storica alla dinamicità delle due ruote. Per usufruire dello sconto sarà sufficiente inserire all’interno dell’app VAIMOO il codice promozionale “Pollino26”.

PROGRAMMA

6 GIUGNO

Ore 9

Escursione – Il Percorso del Legno di Piano Novacco

Hiking lungo la “decauville” con la guida Francesco Sallorenzo.

Gratuita su prenotazione: 339 8446060

Ore 10.30

Presentazione progetto – Bike Link Sud

Il sistema di percorsi ciclabili del Mezzogiorno

Ore 11

workshop

PROGETTARE LUNGO LA CICLOVIA DEI PARCHI

-COME RACCONTARLA con Denis Falconieri autore della guida La Ciclovia dei Parchi della Calabria (Terre di Mezzo Editore) incontra gli operatori turistici

a seguire

-ASSEMBLEA COSTITUENTE ASSOCIAZIONE OPERATORI

della Ciclovia dei Parchi della Calabria proposta, progetto, obiettivi

A seguire

Assemblea Costituente Associazione Operatori della Ciclovia dei Parchi della Calabria

Ore 13

“Ruoti, Ruote e Reti”

Pranzo di networking

Ore 14.30

E-bike Tour tra i pianori del Pollino

Con la guida Gaetano Sangineti

Prenotazioni: 349 5346434

Servizio guida gratuito – noleggio e-bike 20€

Ore 15

VI Marathon Aragonesi Kids – Short Track XCC

A cura di ASD Ciclistica Castrovillari

Ore 17

Presentazione guida illustrata della Ciclovia dei Parchi per bambini

Ore 18

Pollino Bike Party

Musica, dj set, cibi e vini del Pollino, birra artigianale e cocktail botanici

7 GIUGNO

Ore 8.30

XII Marathon degli Aragonesi

A cura di ASD Ciclistica Castrovillari

Ore 9

Escursione – La Cascata di Fosso Paraturo

Prenotazioni: 348 2745771

Ore 9.30

Ciclopasseggiata – Pollino Flower Tour

Con Antonello Viola

Prenotazioni: 340 6167257

Costo: 35€ (e-bike inclusa)

Ore 10.30

Laboratorio per bambini – Creatori di Bicicletta

A cura di CEA Pollino e Catasta

CONTATTI

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