Il 7 aprile a Oppido Mamertina il laboratorio “Accoglienza diffusa e aree interne. Patto di insediamento agrosociale e diritto di restanza”

La Chiesa Valdese di Reggio Calabria, a seguito del PRIMO LABORATORIO PROATTIVO di pensiero, ascolto e partecipazione democratica , tenutosi a Reggio Calabria il 24 febbraio u.s.; al fine di costruire percorsi di progettazione partecipata creando nuove forme di comunanza e cittadinanza attiva – propone un SECONDO LABORATORIO PROATTIVO , in modalità itinerante, per raggiungere e coinvolgere i vari territori.

“Accoglienza diffusa e aree interne. Patto di insediamento agrosociale e diritto di restanza”

Intervengono: Alessandra Corrado, docente in Sociologia dell’ambiente e del territorio (Università della Calabria) e Francesco Piobbichi (Mediterranean Hope/Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia).

Modera la diacona valdese Monica Natali.

Vi aspettiamo il 7 aprile alle ore 18.30 a Oppido Mamertina Palazzo Grillo Piazza Umberto I.