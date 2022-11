Il 7 dicembre torna l’evento Knit Café, lavorare a maglia e all’uncinetto insieme

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Sai lavorare a maglia o all’uncinetto e vuoi trascorrere alcune ore a lavorare in compagnia? Unisciti al “Knit Café” delle volontarie reggine dell’associazione Cuore di Maglia.

Il knit café è un’iniziativa per riunire chi lavora a maglia, per stare insieme, crescere, confrontarsi, condividere ed imparare.

Appuntamento mercoledi 7 dicembre, dalle 18.00 alle 19:30 nella splendida location dell’antico Palazzo della Castelluccia, palazzo nobiliare di fine 800 nel cuore di Reggio Calabria in cui ha sede il Ristorante L’A Gourmet l’Accademia di Filippo Cogliandro per sferruzzare insieme e dare il benvenuto al fine settimana lungo dell’Immacolata che da il via alle festività Natalizie.

Porta gioco di ferri 3.5/4 o uncinetto 3.5/4, uno o due gomitoli di lana merino (è l’unica lana che è possibile utilizzare per i bimbi prematuri) adatti a questi ferri/uncinetto e tutta la tua voglia di stare insieme!

Lavoreremo insieme ai progetti invernali e impareremo a preparare dou dou, copertine, cappellini e tanto altro per i bimbi dell’UOC Neonatologia, TIN e Nido del GOM di Reggio Calabria.

Scopriremo tutto quello che ruota intorno a ferri e uncinetto, knit & crochet.

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi cliccando qui https://www.eventbrite.com/e/biglietti-knit-cafe-la-gourmet-laccademia-7122022-dalle-18-alle-1945-477970451487

Per informazioni scrivi a Elisabetta un messaggio whatsapp al 347 414 1220.

A conclusione del knit cafe seguirà una serata di beneficenza dall’atmosfera natalizia, con musica e animazione, per grandi e piccini a sostegno delle attività di Corredino Sospeso dell’APS Pandora, per informazioni e prenotazioni clicca qui https://www.corredinosospeso.it/cena-di-natale/