Il 7 febbraio a Vibo Marina l’evento “Un Calcio al Bullismo”

Dal 2017 anno della prima edizione, ogni 7 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo.

Un appuntamento che riveste un’importanza basilare nel far prendere coscienza a giovani e adulti riguardo un problema sempre più diffuso e preoccupante come quello del bullismo in tutte le sue forme.

L’istituzione di una giornata mondiale ha il preciso significato di portare l’attenzione su un tema di grande importanza su cui è basilare una riflessione da parte dell’intera società.

E’ proprio questa la ragione che ha portato nel 2017 alla nascita della Giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo che si celebra ogni anno il 7 febbraio e che rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere su un problema di grande attualità che coinvolge il mondo giovanile come appunto quello del bullismo.

Con questa parola si intende un comportamento violento, che può essere fisico ma anche verbale, intenzionale e prolungato nel tempo, esercitato con la precisa volontà di nuocere ad un’altra persona.

Bullismo è picchiare un compagno, ma anche deriderlo per il suo aspetto, per il colore della pelle, per le sue difficoltà scolastiche, motorie, comportamentali.

Bullismo è prendere in giro, stuzzicare e tormentare di continuo, rubare oggetti di proprietà della persona che si è scelta come vittima. E quando l’accanimento contro qualcuno avviene via social con chat e foto che provocano, insultano, deridono ecco che il bullismo diventa cyberbullismo.

Una forma molto diffusa di accanimento contro gli altri che non è di certo meno impattante e pericolosa di quella che prevede la violenza fisica.

Anche se il cyberbullismo non provoca lividi sul corpo, ferisce nel profondo soprattutto in una fase delicata e difficile come quella della crescita dove ragazzi e ragazze sono alle prese con la costruzione di un’identità, un processo che diventa ancora più problematico e drammatico quando qualcuno dall’esterno mina di continuo l’autostima e la sicurezza in se e negli altri.

” Un Calcio al Bullismo” è questo il nome dell’iniziativa promossa dall’associazione Vibo Marina c’è e dalla Italian Football World di Francesco La Gamba, che da anni opera nell’organizzazione di eventi sportivi e maggiormente attenta alla valorizzazione dei sani valori sportivi e sociali, che si terrà venerdì 7 Febbraio alle ore 10:00 presso la sala conferenze dell’Istituto Comprensivo A. Vespucci – Murmura a Vibo Marina per affrontare il tema del bullismo, un fenomeno sempre più in crescita, troppo spesso sottovalutato, figlio della società contemporanea, una società liquida affetta da disabilità comunicativa, dove non spaventa la violenza dei cattivi ma l’indifferenza dei buoni.

L’apertura dei lavori, che saranno moderati dal giornalista e sociologo Maurizio Bonanno, sarà preceduta dall’Inno di Mameli eseguito dagli studenti diretti dal prof. Andrea Mamone seguiranno i saluti di Mons. Enzo Varone parroco di Vibo Marina con una preghiera per tutti gli studenti, il saluto di benvenuto del DS I.C. ”A. Vespucci- Murmura” Dr.ssa Tiziana Furlano, del Dott. Enzo Romeo sindaco di Vibo Valentia, del Dott. Vincenzo De Maria presidente Proloco Vibo Marina, del Comandante del ROAN Ten. Col. Alberto Lippolis, del comandante Guido Avallone della Capitaneria di Porto di Vibo Marina, del Col. Eugenio Bua Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Col. Luca Toti Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Dott. Camillo Falvo Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia.

Successivamente gli interventi del Dott. Attilio Fiorillo presidente Associazione Vibo Marina C’è, del manager sportivo Francesco La Gamba, mentre le tematiche su bullismo e cyberbullismo saranno trattate in modo originale e creativo dalla dott.ssa Fiorella Migliarese psicologa terapeuta e dalla dott.ssa Elisabetta Pungitore nutrizionista che instaureranno con i bambini un confronto aperto sul tema del bullismo.

Sarà una giornata all’insegna della riflessione ma anche del divertimento, grazie anche alle testimonianze del mondo dello sport con la presenza di una delegazione della Tonno Callipo Volley guidata dal Presidente Pippo Callipo, una delegazione dell’US Vibonese Calcio guidata dal Presidente Pippo Caffo, inoltre interventi di tanti personaggi dello sport che si collegheranno in videoconferenza.

Inoltre presenti l’illusionista Massimo Cappuccio, Laura Costantini di Mamma che Festa che animeranno l’evento.

Gli organizzatori porgono inoltre un sentito ringraziamento a tutti gli attivisti dell’associazione che gratuitamente si attivano per amore del proprio territorio e per le nuove generazioni, il Dott. Ferdinando Cammarota e il servizio Ambulanze di Cecè Polistena.

L’associazione “Vibo Marina C’è” si rivolge ai più piccoli per consentire loro di avere possibilità di crescita e alternative concrete, “per attivare un risveglio delle coscienze e dare un contributo ad un tema molto importante che oggi affligge le nuove generazioni”.

“Non abbiamo la pretesa che questo incontro possa avere un esito risolutivo, ma pensiamo che un fenomeno come il bullismo possa essere sconfitto solo da azioni concrete e interventi mirati afferma il presidente Attilio Fiorillo.

Per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo è fondamentale l’educazione emotiva già a partire dai primissimi anni dell’infanzia.

In una società di analfabeti emozionali in cui la razionalità non lascia più respiro alle passioni, è fondamentale educare i bambini al sentimento, ma anche educare a comportamenti di accettazione, solidarietà e collaborazione, insegnare loro a comunicare.