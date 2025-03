Il 7 marzo a Palazzo Campanella iniziativa sulle competenze e sul ruolo dei leader nelle aziende private e nelle amministrazioni pubbliche

Venerdì 7 marzo, alle ore 8.30, nella sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, si svolgerà un incontro, organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale e dall’Associazione Professionale di Consulenti di Management, sulle competenze e sul ruolo dei leader nelle aziende private e nelle pubbliche amministrazioni.

“Gli interventi normativi e di indirizzo, sui quali si sta concentrando l’azione del legislatore e del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha affermato il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che interverrà all’evento pongono sempre più al centro dell’attenzione le competenze dei dipendenti pubblici quale leva strategica di gestione delle risorse umane, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese”.

“In questo quadro ha aggiunto Mancuso appare utile mettere a confronto quanto avviene nel mondo delle aziende private con il percorso che le amministrazioni pubbliche hanno avviato per individuare le competenze distintive che devono avere, per essere performanti, i dirigenti pubblici e dipendenti con incarichi di responsabilità e interrogativi su come devono cambiare i processi di reclutamento e come sviluppare le competenze trasversali per chi è già dipendente pubblico”.

All’evento, patrocinato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, parteciperanno esperti e docenti universitari, top manager di aziende private, l’Associazione Italiana Direttori del Personale, l’Associazione Italiana Società di Consulenza per la Ricerca l’Innovazione e lo Sviluppo.

Sono previsti due momenti di confronto coordinati da Giuseppina Bruno, consulente di digital marketing ed export, e Angelo Maria Savazzi, presidente OIV del Consiglio regionale, mentre le relazioni saranno illustrate dalla psicologa Vincenza Capone e da Elisabetta Cattini, esperta di sviluppo organizzativo e performance management.

Interverranno inoltre: il presidente APCO Francesco Catanese; il segretario generale del Consiglio regionale Giovanni Fedele; il presidente CCIAA di Reggio Calabria Antonio Tramontana; il segretario generale CCIAA di Reggio Calabria Natina Crea; il presidente AIDP Calabria Luigi Severini ed il presidente AISCRIS Giuseppe Rubino.

I lavori saranno conclusi da Rocco Reina, professore ordinario di Organizzazione aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.