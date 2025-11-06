Il 7 novembre in prefettura a Reggio Calabria la firma del protocollo d’intesa con ANBSC

Si procederà domani, venerdì 7 novembre, alle ore 11:30, presso il Palazzo del Governo, alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per il rafforzamento della collaborazione tra le parti del procedimento di prevenzione per ottimizzare la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate.

L’iniziativa, promossa dalla Prefettura, intende rafforzare la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria ed i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda dei beni oggetto di sequestro e confisca, attraverso la condivisione di azioni tese alla loro valorizzazione, anche al fine di incrementarne la redditività ed agevolarne l’eventuale successiva devoluzione.

Il Protocollo sarà siglato dal Prefetto Clara Vaccaro, dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati a confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), Prefetto Maria Rosaria Laganà, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Mariagrazia Arena, dal Procuratore della Repubblica-DDA, Giuseppe Borrelli, dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale Calabria, Maurizio Coppola, e dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Rosario Maria Infantino, e dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Calabria, Locri e Palmi, Stefano Poeta, Francesco Scarano e Luciano Fedele.

Nell’occasione, sarà presente il Sottosegretario di Stato con delega ai beni confiscati, On. Wanda Ferro.