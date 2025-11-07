Il 9 Novembre a Caloveto arriva il Cavaliere Identitario alla scoperta del ranu rattatu

Sarà la Trattoria da Giuliano, in via Pietro Mancini, ad ospitare domenica 9 novembre alle ore 12 la tappa del percorso turistico–enogastronomico de IL CAVALIERE IDENTITARIO. A SPASSO NEL TEMPO DEL GUSTO E DELLE TRADIZIONI, promosso da Anziani Italia e patrocinato dall’Amministrazione comunale.

Un evento aperto a tutti i cittadini, con degustazioni, workshop e racconti dedicati al patrimonio culturale e gastronomico dei borghi calabresi.

Protagonista della giornata sarà il Ranu Rattatu, antica pietanza della cucina contadina di Caloveto e del territorio.

La ricetta nasce dalla tradizione di non sprecare nulla: il grano viene grattugiato grossolanamente, poi cotto lentamente in un ragù ricco di salsiccia fresca, pancetta e pomodoro, fino a ottenere una crema rustica e profumata.

La sua preparazione è un vero e proprio salto all’indietro nel tempo. Durante la cottura, infatti, che avviene secondo metodi che riecheggiano usanze antichissime, si aggiunge acqua bollente per mantenere la giusta densità, si condisce con formaggio, pepe nero e peperoncino, secondo i gusti.

Un piatto semplice, ma denso di significato che racconta il legame profondo fra la terra e le famiglie, fra la fatica quotidiana e la convivialità.

Con il patrocinio all’iniziativa, l’Amministrazione Mazza conferma l’impegno di Caloveto nella valorizzazione del patrimonio identitario e nella promozione della cultura enogastronomica come strumento di sviluppo e coesione.

Riscoprire piatti come il Ranu Rattatu, in realtà, significa, per la comunità, custodire la propria memoria e continuare a tramandare le storie di un territorio che vive anche nel gusto e nei gesti della sua tradizione.