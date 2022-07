Il 9 ottobre torna in città la XV edizione del Premio Simpatia della Calabria

Condividi

“È ufficiale” dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre il 9 ottobre 2022 alle ore 18.00, il terrazzo del palazzo storico, in stile liberty de “L’Accademia Gourmet” accanto Piazza Indipendenza di Reggio Calabria, sarà la location della quindicesima

edizione del Premio Simpatia della Calabria.”

Negli anni, illustri personaggi di caratura internazionale sono stati insigniti da Incontriamoci Sempre, che è divenuta, per le sue

innumerevoli attività, un esempio da imitare su scala Nazionale.

L’orologio da tasca Perseo dei primi del secolo scorso, donato agli insigniti rappresenta la storia e la tradizione delle Ferrovie ed un

legame tra l’Associazione ed i personaggi di spessore che vengono individuati per il contributo che donano alla società, sotto tutti i

punti di vista, e per la crescita culturale, attraverso loro di Incontriamoci Sempre.

Inoltre, saranno donate agli insigniti le opere del Maestro Orafo Michele Affidato, che donano lustro ed eleganza alla Manifestazione.

“Il Premio Simpatia della Calabria” continua Strati “è ricco di motivazioni: non si limita alla sola Cerimonia di Premiazione, ma

rappresenta un momento in cui si crea un legame affettivo che rimane intatto e duraturo nel tempo, cosi com’è stato dalla prima edizione in avanti”.

Gli insigniti di questa quindicesima edizione saranno resi noti tra un paio di settimane, proprio per questo l’organizzazione come sempre,

parte con largo anticipo.

“Naturalmente” conclude Strati “la conduzione del Premio, in tutti i suoi aspetti sarà affidata al bravissimo e talentuoso Marco Mauro, al

quale auguriamo di raggiungere presto i prestigiosi palcoscenici nazionali che merita!”.