Il 9 settembre ore 21.00 al Planetarium Pythagoras ritorna l’appuntamento con la rassegna “FILOSOFIA QUANTISTICA”

Con il mese di settembre riprende al Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria la rassegna “Filosofia quantistica”; il terzo incontro si terrà, infatti, martedì 9 alle ore 21.00 e avrà per titolo “Entanglement”.
Quello che accade in un posto del mondo infinitamente piccolo influenza istantaneamente quello che accade in un altro posto.
Questo è l’entanglement quantistico. “Inquietanti azioni a distanza”: come afferma il fisico George Musser.
Interferenze che Albert Einstein odiava e cercava sempre di sottovalutare e che, invece, John Stewart Bell tendeva a esaltare e rendere intellegibili.
Si tratta di un grande mistero. Un mistero che il prof. Gianfranco Cordì, filosofo della scienza e curatore della rassegna, cercherà di dipanare.
Per Einstein Dio non giocava a dadi; per Bell Dio era un prestigiatore. Il prof. Cordì introdurrà i partecipanti in un mondo dove il caso e la necessità si incontrano e convivono.
Quanto sia vivace l’attuale discussione e ricerca è testimoniato, anche, dal recente volume di Davide Romani (edito da Carrocci) intitolato “Filosofia della meccanica quantistica”.
Su questi argomenti sono in corso indagini e studi fra i più importanti nel nostro Paese; studi che coinvolgono anche il CERN e l’ENEA.
Il quarto e ultimo incontro della rassegna, con ingresso libero e gratuito, si terrà, poi, martedì 30 settembre e avrà per tema i due concetti filosofici di determinismo e indeterminismo.
Con questi incontri dedicati al rapporto tra scienza e filosofia, il Planetarium Pythagoras partecipa attivamente al dibattito contemporaneo.
Un’iniziativa che proietta Reggio Calabria in un panorama culturale in continua trasformazione, dove anche la nostra Città afferma il proprio ruolo e contributo.