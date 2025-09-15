Il bergamotto di Reggio Calabria è più conosciuto all’estero che in Italia

Diamante (Cs), 15 settembre 2025 – Un simbolo identitario della cultura enogastronomica calabrese che spicca tra le fragranze più celebri del mondo e nella cosmetica internazionale.

Il bergamotto di Reggio Calabria è un mito oltre nazione; peccato che siano gli stessi italiani e calabresi a non conoscerne quasi nulla, tra benefici ed effetti collaterali.

A parlare è un impresario in un’azienda produttrice dj bergamotti, a Diamante per la 33 esima edizione del Peperoncino Festival. Nel suo stand esposti molteplici elaborazioni dell’agrume reggino, che ha conquistato i turisti stranieri i quali hanno dimostrato una maggiore conoscenza in merito prodotto.

Lo stesso non dicasi per gli italiani che si sono rivelati poco esperti o addirittura con nozioni completamente errate sull’uso di questo frutto.

Secondo quanto riportato dall’impresario, il bergamotto viene principalmente utilizzato per produzione di essenze, sulle quali però vi sono delle avvertenze; l’essenza pura infatti non può avere contatto diretto con la pelle perché potrebbe causare ustioni di primo grado; diverso il discorso per i profumi ad uso puramente cosmetico.

Il bergamotto è anche alla base di molti alimenti, alcuni di questi delle vere e proprie delizie dolci e salate che mischiano il gusto alle proprietà benefiche. Oltre a caramelle e miele aromatizzato, vi è il succo di bergamotto puro, un vero antidoto contro il colesterolo; ma attenzione anche a quest’ultimo perché controindicato ai diabetici che assumono farmaci specifici.

“Bisognerebbe dare informazioni tecniche meno confuse sul bergamotto, perché la confusione ne penalizza la vendita” – dichiara l’impresario.

“È giusto avere più indicazioni anche perché è un prodotto particolare e, secondo gli studi condotti dall’Università Mediterranea e dall’Unical, ha benefici ed effetti collaterali”.

interviste di Graziano Tormarchio