Il bergamotto di Reggio Calabria è più conosciuto all’estero che in Italia

La testimonianza di un produttore di bergamotto conferma come gli italiani non conoscano nulla dell’agrume calabrese per eccellenza

Foto di Redazione Redazione2 ore fa
Bergamotto

Diamante (Cs), 15 settembre 2025 – Un simbolo identitario della cultura enogastronomica calabrese che spicca tra le fragranze più celebri del mondo e nella cosmetica internazionale.

Il bergamotto di Reggio Calabria è un mito oltre nazione; peccato che siano gli stessi italiani e calabresi a non conoscerne quasi nulla, tra benefici ed effetti collaterali.

A parlare è un impresario in un’azienda produttrice dj bergamotti, a Diamante per la 33 esima edizione del Peperoncino Festival. Nel suo stand esposti molteplici elaborazioni dell’agrume reggino, che ha conquistato i turisti stranieri i quali hanno dimostrato una maggiore conoscenza in merito prodotto.

Lo stesso non dicasi per gli italiani che si sono rivelati poco esperti o addirittura con nozioni completamente errate sull’uso di questo frutto.

Secondo quanto riportato dall’impresario, il bergamotto viene principalmente utilizzato per produzione di essenze, sulle quali però vi sono delle avvertenze; l’essenza pura infatti non può avere contatto diretto con la pelle perché potrebbe causare ustioni  di primo grado; diverso il discorso per i profumi ad uso puramente cosmetico.

Il bergamotto è anche alla base di molti alimenti, alcuni di questi delle vere e proprie delizie dolci e salate che mischiano il gusto alle proprietà benefiche. Oltre a caramelle e miele aromatizzato, vi è il succo di bergamotto puro, un vero antidoto contro il colesterolo; ma attenzione anche a quest’ultimo perché controindicato ai diabetici che assumono farmaci specifici.

“Bisognerebbe dare informazioni tecniche meno confuse sul bergamotto, perché la confusione ne penalizza la vendita” – dichiara l’impresario.

“È giusto avere più indicazioni anche perché è un prodotto particolare e, secondo gli studi condotti dall’Università Mediterranea e dall’Unical, ha benefici ed effetti collaterali”.

 

interviste di Graziano Tormarchio

