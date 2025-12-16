Il Borgo DiVino compie tre anni: dal 26 al 30 dicembre 2025 cinque giorni di gusto, cultura e tradizione

Scilla E Chianalea si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio.

Dal 26 al 30 dicembre 2025 torna “Il Borgo DiVino”, che giunge alla sua terza edizione con l’ambizione di affermarsi come uno degli eventi di riferimento del turismo invernale calabrese.

Nato come una scommessa, “Il Borgo DiVino” è oggi una manifestazione in costante crescita, capace di coniugare enogastronomia, identità culturale, intrattenimento e valorizzazione del territorio, attirando un pubblico sempre più ampio.

Gran parte del successo dell’iniziativa è legata al lavoro dell’Associazione APS Chianalea, promotrice e organizzatrice dell’evento, che per l’edizione 2025 si avvale della collaborazione del Comitato Scilla Straordinaria e dell’Associazione CalabriaExperience.

Fondamentale anche il contributo di numerose associazioni locali, attività commerciali e volontari, uniti da un obiettivo comune: far crescere e far conoscere il territorio di Chianalea e Scilla, valorizzandone l’autenticità e le eccellenze.

Per cinque giorni, il borgo si trasformerà in un vero e proprio percorso esperienziale diffuso, con degustazioni di vini e prodotti tipici calabresi, street food dedicato alle tradizioni natalizie tra cui le immancabili crespelle incontri con produttori, talk culturali e momenti di approfondimento.

Il programma è pensato per coinvolgere tutte le fasce di pubblico: per i più piccoli sarà allestito un parco giochi natalizio, mentre gli adulti potranno partecipare a tour guidati, itinerari narrati nel borgo e percorsi di degustazione. Musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento completeranno l’offerta.

Particolare attenzione è rivolta anche all’accoglienza turistica, grazie a una rete di convenzioni con strutture ricettive, ristoranti, B&B e agriturismi, oltre a scontistiche dedicate per attività di trekking e diving, per scoprire il territorio tra mare e montagna.

Consolidare “Il Borgo DiVino” come appuntamento stabile del calendario regionale significa rafforzare l’offerta culturale e turistica invernale della Calabria, creando nuove opportunità per il territorio e per le comunità locali.

“Il Borgo DiVino” non è solo un evento, ma un progetto di comunità, che guarda al futuro con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento regionale e nazionale per il turismo esperienziale nel periodo natalizio.

Un progetto sostenuto dalle istituzioni e dalla comunità.

La crescita della manifestazione è resa possibile anche grazie alla collaborazione di importanti realtà istituzionali e territoriali, che affiancano il progetto nel percorso di valorizzazione del borgo e della sua identità.

Tra i partner istituzionali figurano:

Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Scilla, Camera di Commercio di Reggio Calabria e Confcommercio di Reggio Calabria. Accanto alle istituzioni, un ruolo determinante è svolto da associazioni, comitati locali, operatori culturali e volontari che, con spirito di collaborazione e dedizione, lavorano liberamente per lo sviluppo e la promozione turistica del territorio.

Una rete viva, coesa e appassionata che rappresenta il cuore pulsante de Il Borgo DiVino.