Il Brigadiere Daniela Colocci è volata in cielo durante la scalata del Monviso 

Daniela Colocci, giovane brigadiere dei Carabinieri, in servizio a Varazze, è deceduta in un tragico incidente capitato in montagna, durante la scalata della parete nord del Monviso, c.d. “Re di Pietra”. Insieme a lei ha perso la vita Michele Bruzzone, prudente guida ed esperto della zona alpina. I due alpinisti sono precipitati durante la salita, verosimilmente a causa di una caduta rovinosa su un tratto esposto. Specialisti del Soccorso Alpino, intervenuti nelle ricerche, calati dall’elicottero al verricello nel luogo dell’incidente, non hanno potuto che confermarne la sciagura. Le salme sono state recuperate dagli equipaggi degli elicotteri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

Il Brigadiere dei Carabinieri Daniela Colocci, 33 anni, nel 2018/19 aveva frequentato il 138° corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria (Comandante il Col. Nicola Lorenzon), 1^ Compagnia, IV Plotone, distinguendosi in certezze ed esempio, in ricerca e capacità emotive coscienziose orientate all’istruzione che, poi da Carabiniere, con amore e dedizione, ha praticato al servizio dello Stato. La sua improvvisa morte ha echeggiato tra i colleghi dei Reparti dell’Arma, suscitando desolante sconcerto.

Daniela, pianteremo la tua croce sulle nostre spalle per viaggiare insieme verso le vette più alte delle tue montagne, dacché più vicine ai nostri “Cieli Blu”.

Cap. Cosimo Sframeli