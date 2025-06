Il calabrese Iaquinta pronto per una cruciale Vallelunga in Carrera Cup Italia

Sullo sfondo di una stagione inaugurata sul terzo gradino del podio il mese scorso al Misano World Circuit, per Simone Iaquinta si staglia un importantissimo secondo appuntamento stagionale nella Porsche Carrera Cup Italia.

Il round atteso sull’Autodromo di Vallelunga nel weekend dell’8 giugno al momento prevede la prima afa stagionale e il prestigioso monomarca tricolore entrerà nel vivo delineando più nettamente i valori in campo, con il pilota calabrese già due volte campione desideroso di confermarsi fra i protagonisti di vertice al volante della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano.

Al momento il driver di Castrovillari occupa la settima posizione della classifica generale, sulla quale pesa però lo stallonamento che a Misano ha pesato come un macigno su gara 2 in un fine settimana nel quale l’intera squadra si è dimostrata altamente competitiva e lo stesso Iaquinta ha centrato una pole position e un podio.

Vallelunga sarà quindi una cruciale prova del nove e la sfida coinvolgerà un totale di 30 vetture al via su un circuito molto impegnativo e variegato che non permette facili sorpassi e dove appunto il primo gran caldo stagionale rappresenterà un’ulteriore incognita.

Il fine settimana atteso sull’autodromo che sorge alle porte di Roma sarà particolarmente lungo, visto che già giovedì pomeriggio è prevista una lunga sessione di test pre-gara (4 ore).

Poi venerdì 6 giugno il via alle prove libere è in programma alle 15.25, mentre sabato si disputano qualifiche alle 10.25 e gara 1 alle 16.00. A conclusione del weekend, gara 2 scatta domenica alle 12.20.

Entrambe sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, le due corse saranno trasmesse in diretta e on demand fra i contenuti gratuiti di Dazn e, sempre in HD, in live streaming su www.carreracupitalia.it.

“Dopo Misano ho continuato ad allenarmi sui kart dichiara Simone Iaquinta in vista della ripresa del campionato e inoltre proprio a Vallelunga con il team abbiamo svolto un test che ci ha permesso di raccogliere dati importanti in ottica del weekend di gara.

Già giovedì cercheremo di rifinire il lavoro e poi speriamo di confermarci veloci fin dalla qualifica. Mi sento tranquillo, ma dobbiamo cercare di andare a segno, riuscire a concretizzare il risultato. E’ previsto caldo, ma credo che siamo tecnicamente ben preparati ad affrontarlo.

A Vallelunga ho vinto due anni fa proprio con temperature elevate, ma è un circuito difficile e molto tecnico dove l’errore è sempre dietro l’angolo; a me piace soprattutto perché è il più vicino a casa e come sempre sarà una bella sfida da affrontare”.