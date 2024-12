“Il calcio è arte”, a Reggio Calabria una mostra sui cimeli della storia del calcio celebra il connubio tra sport e cultura

La Pinacoteca di Reggio Calabria ospiterà, dal 14 Dicembre 2024 al 3 Marzo 2025, la straordinaria mostra “Il calcio è arte”, un viaggio unico attraverso oltre mille oggetti provenienti dalla prestigiosa World Football Collection, che cura l’esposizione.

La mostra esplora il calcio come fenomeno sociale e culturale, evidenziando le sue sovrapposizioni con il mondo dell’arte.

Dai gesti atletici che diventano poesia in movimento, alle opere ispirate alla passione sportiva, “Il calcio è arte” invita a scoprire come lo sport più amato al mondo sia, a tutti gli effetti, una forma d’arte e di cultura.

Il 12 dicembre 2024 alle 11.00 nell’atrio di ingresso del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria si terrà la cerimonia di apertura ed una prima visita guidata dedicata alle autorità e agli operatori dell’informazione.

Saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, l’Assessore comunale alla Programmazione Carmelo Romeo e Umberto Paolucci Pierandrei della Società World Football Collection. Special guest della giornata saranno Ariedo Braida, celebre manager sportivo noto per i suoi successi con il Milan e il Barcellona e Maurizio Poli, storico capitano della Reggina.

Sabato 14 dicembre alle ore 9.00 l’apertura ufficiale al pubblico.

Durante i mesi di esposizione della mostra, sarà organizzata una serie di eventi tematici con la partecipazione di illustri personalità e testimonial d’eccezione provenienti dal mondo del calcio, della cultura e del giornalismo.

Appuntamenti che, anche attraverso il coinvolgimento dei ragazzi e delle istituzioni scolastiche, offriranno l’opportunità di approfondire tematiche legate all’intreccio tra sport, cultura e socialità, attraverso il racconto e l’esperienza di protagonisti di fama internazionale.

La mostra propone un itinerario affascinante attraverso le molteplici dimensioni del calcio, esplorando temi sociali come il dialogo tra i popoli, la lotta al razzismo, il riscatto sociale, la crescita professionale, ma anche aspetti espressamente culturali ed artistici: il calcio come ispirazione per l’arte figurativa e contemporanea, l’estetica del gesto atletico e la sua valenza artistica, la narrazione del calcio come fenomeno culturale globale.

Sede: Pinacoteca di Reggio Calabria.

Date: 14 dicembre 2024 – 3 marzo 2025.

Patrocinio: Città di Reggio Calabria.

Biglietti: Disponibili presso la biglietteria della Pinacoteca e online

Giorni e orari: dal martedì alla domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00