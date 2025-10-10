Il Camper dell’Ascolto a Reggio Calabria, all’iniziativa presente il Consigliere Cardia che si congratula con Fare x Bene e Oltre

Splendida mattinata sul lungomare di Reggio Calabria con tanta partecipazione per l’iniziativa a cura di Fare x Bene e Oltre “Il Camper dell’Ascolto”.

Presente a supportare l’evento il Consigliere Comunale Mario Cardia che dichiara:

Con grande piacere e profondo apprezzamento, desidero esprimere le mie più vive congratulazioni all’Associazione FARE X BENE e OLTRE per l’avvio dell’iniziativa “Il Camper dell’Ascolto” a Reggio Calabria, che offrirà consulenza psicologica gratuita nelle piazze della città.

Un progetto che mette al centro il valore dell’ascolto, della presenza e del sostegno, rompendo barriere e avvicinando il servizio psicologico alle persone nei luoghi della vita quotidiana.

È un’azione che testimonia una sensibilità sociale encomiabile e un concreto impegno per la promozione della salute mentale, un tema che troppo spesso resta ai margini del dibattito pubblico.

Desidero inoltre salutare con favore la scelta di estendere questo servizio da ottobre a dicembre, con tappe previste nei quartieri e nelle piazze cittadine, per garantire accesso capillare e inclusivo.

Ritengo che iniziative di questo tipo meritino sostegno, condivisione e diffusa partecipazione da parte di tutti gli attori sociali, istituzionali e cittadini.

A nome mio e di quanti credono in una comunità che non lascia indietro nessuno, rinnovo dunque le mie felicitazioni a FARE X BENE E OLTRE ed alla alla psicologa responsabile progetto, dott.ssa Fabiana Cristiano, per questa iniziativa virtuosa, ed auspico che possa trovare largo seguito e stimolare altre città e realtà locali a intraprendere percorsi analoghi, conclude Cardia.