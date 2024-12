Il Cancer Policy Award a Simona Loizzo per il suo impegno nella lotta contro il cancro e nella sanità

La deputata calabrese della Lega, Simona Loizzo, ha ricevuto un importantissimo riconoscimento, il Cancer Policy Award, per il suo impegno nella lotta contro il cancro e per aver promosso il coinvolgimento attivo delle associazioni dei pazienti nei processi decisionali di cura.

Questo prestigioso premio sottolinea l’importanza del lavoro svolto da Loizzo a livello politico per garantire che i bisogni dei pazienti siano al centro delle politiche sanitarie.

Oltre al Cancer Policy Award, la parlamentare ha ricevuto un secondo premio che celebra il contributo del gruppo Lega in materia sanitaria. Questi riconoscimenti segnano un traguardo significativo per il partito e testimoniano l’impegno concreto nel miglioramento delle condizioni di salute pubblica in Italia.

Simona Loizzo ha dichiarato:

“Sono profondamente onorata di ricevere questi premi, che rappresentano non solo un riconoscimento personale, ma soprattutto una testimonianza dell’impegno della Lega nel settore della sanità. La lotta contro il cancro è una sfida che riguarda tutti, e il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nei processi di cura è fondamentale per costruire un sistema sanitario più equo ed efficace.

Questi riconoscimenti ci spingono a continuare a lavorare con ancora più determinazione per garantire ai cittadini un accesso migliore alle cure e una maggiore centralità delle loro esigenze.”

Il percorso di Simona Loizzo nella sanità si è sempre contraddistinto per la capacità di unire competenza tecnica e sensibilità politica, ponendo l’accento su temi fondamentali come la prevenzione, l’innovazione terapeutica e il supporto alle famiglie dei pazienti.

I due premi, di portata internazionale, confermano l’importanza delle politiche sanitarie portate avanti dal gruppo Lega e rafforzano l’impegno per un sistema sanitario italiano sempre più inclusivo e attento ai bisogni delle persone.