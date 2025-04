Il candidato a sindaco Giuseppe Coluccio scrive una lettera ai cittadini di Marina di Gioiosa Jonica

Cari concittadini,

Oggi è un giorno importante per me, non solo come singola persona, ma come parte di un gruppo che ha scelto di unire le proprie forze e le proprie idee per il bene di Marina di Gioiosa Ionica.

Con grande emozione e senso di responsabilità, annuncio che “MARINA IN PROSPETTIVA” è la lista che mi onoro di rappresentare come candidato Sindaco.

Questa candidatura non è il risultato di un percorso individuale, ma del lavoro di squadra e della visione condivisa di un gruppo di persone che, come me, credono che la nostra città meriti di guardare al futuro con determinazione, coraggio e concretezza. Il nostro obiettivo non è solo quello di amministrare, ma di costruire insieme una comunità più forte, coesa e inclusiva.

“MARINA IN PROSPETTIVA” non è solo un nome: è un messaggio potente, che esprime l’idea di un futuro condiviso, di un cambiamento positivo che coinvolge tutti.

Una città che sa dove vuole andare, ma che sa anche come farlo, rispettando le persone e il territorio. Una città che guarda oltre l’orizzonte, verso nuove opportunità e soluzioni concrete.

Ogni proposta che avanzeremo sarà il frutto di un dialogo continuo con i cittadini, senza proclami vuoti, ma con soluzioni concrete e realizzabili che rispondano alle necessità di ognuno.

Insieme, con il supporto di ogni persona che vorrà contribuire, saremo in grado di guardare avanti e costruire un futuro solido per Marina di Gioiosa Ionica, dove il nostro passato è sempre presente, ma non sarà un freno alla nostra crescita. Le divisioni non hanno posto nel nostro progetto: l’unico interesse che ci guida è il bene comune, il benessere della nostra comunità.

Invito tutti voi a fare parte di questo percorso: ogni cittadino, ogni famiglia, ogni realtà locale avrà il suo spazio in questo cammino. Solo lavorando insieme, con la forza del “NOI”, riusciremo a realizzare una città dove tutti possano sentirsi parte di qualcosa di grande.

Finalmente è giunto il momento per “ridisegnare” il nostro paese, insieme, perché indietro non si torna.

Con determinazione e spirito di squadra,

Giuseppe Coluccio

Candidato Sindaco

Lista “MARINA IN PROSPETTIVA”