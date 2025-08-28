Catanzaro

Il cappellano dell’Università Magna Graecia Don Roberto Corapi nell’Associazione Teologica Italiana

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio17 minuti fa
18 minuto di lettura
Don Roberto Corapi

Il Consiglio di presidenza dell’Associazione Teologica Italiana, riunitosi a Pisa ieri, ha votato all’unanimità don Roberto Corapi, Cappellano dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, come socio dell’Associazione Teologica Italiana.

Don Roberto Corapi è stato apprezzato per i titoli accademici che ha conseguito e per le pubblicazioni nel campo della ricerca teologica.

L’associazione Teologica Italiana è, infatti, un’associazione che ha lo scopo di promuovere la scienza teologica nello spirito di servizio e di comunione indicato dal Concilio Vaticano II, formata esclusivamente da docenti esperti in Teologia o da cultori della materia con all’attivo pubblicazioni tematiche. Il contributo che verrà offerto da don Roberto Corapi a livello nazionale sarà molto importante.

Don Roberto Corapi, ha da sempre dimostrato interesse nel campo della ricerca teologica con diverse pubblicazioni e un dottorato in Teologia Pastorale.

Da parroco di Amaroni e da cappellano del Campus universitario di Catanzaro, don Roberto rivolge quotidianamente un’attenzione particolare verso i giovani.

Questo nuovo ruolo gli darà l’opportunità di offrire spunti di riflessione nel campo della ricerca teologica a livello nazionale, offrendo un ulteriore servizio alla Chiesa.

Il rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, esprime le più vive congratulazioni a don Roberto Corapi e l’Ateneo di Catanzaro augura al suo cappellano buon lavoro di ricerca nell’Associazione Teologica Italiana.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio17 minuti fa
18 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio