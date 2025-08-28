Il cappellano dell’Università Magna Graecia Don Roberto Corapi nell’Associazione Teologica Italiana

Il Consiglio di presidenza dell’Associazione Teologica Italiana, riunitosi a Pisa ieri, ha votato all’unanimità don Roberto Corapi, Cappellano dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, come socio dell’Associazione Teologica Italiana.

Don Roberto Corapi è stato apprezzato per i titoli accademici che ha conseguito e per le pubblicazioni nel campo della ricerca teologica.

L’associazione Teologica Italiana è, infatti, un’associazione che ha lo scopo di promuovere la scienza teologica nello spirito di servizio e di comunione indicato dal Concilio Vaticano II, formata esclusivamente da docenti esperti in Teologia o da cultori della materia con all’attivo pubblicazioni tematiche. Il contributo che verrà offerto da don Roberto Corapi a livello nazionale sarà molto importante.

Don Roberto Corapi, ha da sempre dimostrato interesse nel campo della ricerca teologica con diverse pubblicazioni e un dottorato in Teologia Pastorale.

Da parroco di Amaroni e da cappellano del Campus universitario di Catanzaro, don Roberto rivolge quotidianamente un’attenzione particolare verso i giovani.

Questo nuovo ruolo gli darà l’opportunità di offrire spunti di riflessione nel campo della ricerca teologica a livello nazionale, offrendo un ulteriore servizio alla Chiesa.

Il rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, esprime le più vive congratulazioni a don Roberto Corapi e l’Ateneo di Catanzaro augura al suo cappellano buon lavoro di ricerca nell’Associazione Teologica Italiana.