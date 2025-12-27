Il capperino lucitano diventa protagonista, tutto pronto per l’evento “Eptl”

Il capperino lucitano, prodotto tipico, diventa protagonista. Tutto pronto per l’evento “EPTL” (EXPO PRODOTTI TICIPI LUCITANI) ideato dall’Aps/ ASD attivamente con il supporto dell’assessorato al turismo ed Arsac Regione calabria.

L’iniziativa in programma Domenica 28 Dicembre alle ore 18:00 presso il Chiostro Comunale, propone la presentazione del Capperino attraverso un talk show cooking.

Nella giornata di domenica, infatti lo chef influencer TaPPATUMI Ingaggiato dai ragazzi di attivamente si diletterà a cucinare un piatto a base del capperino lucitano, prodotto tipicamente sanlucidano che fino ad oggi si è reso protagonista nelle cucine delle signore di San Lucico e nelle ricette tipiche del territorio del caratteristico comune della provincia di Cosenza.

L’ambizione di attivamente e dell’assessorato al turismo e dell’amministrazione comunale De Tommaso è quella di rendere il cappero un prodotto riconosciuto al di fuori dei confini regionali, partendo proprio da questo evento patrocinato Arsac; oltre al Cooking show ci sarà un tavolo di personaggi che approfondiranno i temi sia della particolarità e della tipicità del prodotto a livello locale, ma anche dell’importanza dell’aspetto culinario, commerciale e produttivo di questo prodotto il “Capperino Lucitano”.