Il Carnevale si anima con i laboratori di cartapesta a Diamante e San Nicola Arcella

di Nicoletta Toselli

Un’esplosione di colori e creatività sta per travolgere le pittoresche località di Diamante e San Nicola Arcella, in Calabria, grazie ai laboratori di cartapesta organizzati in occasione del Carnevale.

Un’opportunità unica per immergersi nell’arte tradizionale della lavorazione della carta e dare vita a maschere e oggetti festivi personalizzati.

Diamante

La cripta della Chiesa Buon Pastore di Diamante ospiterà tre appuntamenti imperdibili: il 9, 16 e 25 febbraio, con due sessioni al giorno, alle 15:00 e alle 18:00. Guidati da esperti artigiani, i partecipanti potranno apprendere le tecniche di base della cartapesta, dalla preparazione della colla alla modellatura e decorazione.

San Nicola Arcella

Anche San Nicola Arcella si prepara ad accogliere l’ondata di creatività carnevalesca. Il Palazzo Principi Lanza aprirà le sue porte il 6 e 20 febbraio alle 16:30, offrendo un’occasione speciale per grandi e piccini di sperimentare con la cartapesta.

Un’esperienza per tutte le età

I laboratori sono aperti a persone di tutte le età e livelli di abilità manuale. Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa, solo tanta fantasia e voglia di mettersi in gioco. I materiali saranno forniti in loco, ma è consigliabile indossare abiti che si possano sporcare.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Luigi (Diamante) al numero 3270147095 o Francesca (San Nicola Arcella) al numero 3382236744.

Un Carnevale da ricordare

I laboratori di cartapesta rappresentano un’occasione straordinaria per vivere il Carnevale in modo attivo e creativo, riscoprendo un’antica tradizione artigiana. Un modo per rendere ancora più speciale questa festa all’insegna del divertimento e della condivisione.