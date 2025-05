Il caso di Emanuela Orlandi al «Sabato del Villaggio»

Ritorna domenica 4 aprile, alle ore 18.00, nell’elegante cornice del Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme, il cartellone culturale Il Sabato del Villaggio. Attesi ospiti del terzo appuntamento Pietro Orlandi e l’avvocato Laura Sgrò, chiamati a dipanare uno dei casi di cronaca più intricati e controversi della nostra storia giudiziaria, quello di Emanuela Orlandi.

«Pietro Orlandi e il suo avvocato Laura Sgrò – ha dichiarato il direttore artistico Raffaele Gaetano – rievocheranno per il nostro pubblico la toccante storia di Emanuela Orlandi. Ci sembrerà di percepire il loro dolore, la loro forza, il desiderio di continuare a lottare e non arrendersi mai pur di restituire verità a Emanuela. In realtà, dopo più di quarant’anni, il Caso Orlandi, uno dei grandi misteri dell’Italia, è ancora irrisolto. Molte le piste seguite: si è indagato sui rapporti degli Orlandi con il Vaticano; si è ipotizzato un coinvolgimento della Banda della Magliana; collegamenti con l’attentato a Giovanni Paolo II, avvenuto circa un anno prima del rapimento. La ragazza non è mai stata ritrovata e la famiglia lotta ancora per conoscere la verità, sapere se è ancora viva o, in caso contrario, riavere indietro il suo corpo».

Ora qualche cenno sui protagonisti dell’appuntamento. Pietro Orlandi è il fratello più grande di Emanuela ed è l’ultimo componente della famiglia Orlandi a vederla prima che uscisse di casa in quel fatidico pomeriggio del 22 giugno del 1983. Pietro si è sempre battuto per cercare la verità ed è stato ascoltato anche in Parlamento e in Vaticano. Laura Sgrò, oltre a essere avvocato nello Stato italiano, è avvocato anche presso la Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano e presso l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.

Il «Sabato del Villaggio» è promosso dalla Regione Calabria e da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna di alta cultura: Arpaia, Mediolanum, Mercadò, Bar Roma, Casa Mastroianni, Casimò, Centro Specialisti Isabella, Divino, L’Ottica, Paradiso Group, Riva, THotel. Rappresenta un esempio di come l’imprenditoria può generare positività in un territorio difficile come quello calabrese.