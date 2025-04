“Il Caso di Gesù di Nazareth” in scena: un viaggio teatrale nella Passione

di Nicoletta Toselli

La Compagnia Teatrale In-Stabili presenta una nuova, intensa lettura degli ultimi giorni di Gesù di Nazareth con lo spettacolo “Il Caso di Gesù di Nazareth”. Sotto la guida registica di Mimma Magurno, la rappresentazione si propone di esplorare con sensibilità e profondità un tema cruciale della storia e della spiritualità occidentale.

Un nutrito gruppo di interpreti darà vita ai personaggi di questa vicenda: Fabio Arieta, Adelina Magurno, Fortunata Sconza Testa, Franco Bruno, Enzo Ritondale, Giovanni Amoroso, Maria Maniscalco, Alessandro Ritondale, Armando Grosso, Pietro Crusco e Pina D’Amante. Alessandro Ritondale affiancherà la regista nel ruolo di aiuto regia.

“Il Caso di Gesù di Nazareth” si snoderà attraverso diverse tappe in Calabria, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in questa toccante narrazione. Il sipario si alzerà per la prima volta domenica 13 aprile 2025 alle ore 21:00 presso il suggestivo Monastero dei Minimi a Ruderi di Cirella. Il percorso teatrale proseguirà poi lunedì 14 aprile alle ore 21:00 nella Chiesa San Nicola in Plateis a Scalea, martedì 15 aprile alle ore 21:00 nella Chiesa Immacolata Concezione a Diamante e culminerà mercoledì 23 aprile alle ore 21:00 nell’Oratorio “Don Tonino Bello”, ancora a Diamante.

L’accesso a tutte le serate sarà libero, configurandosi come un’occasione culturale aperta a tutti. L’immagine coordinata dello spettacolo è stata curata da Alessandro Ritondale.

Questo appuntamento teatrale si preannuncia come un momento di profonda riflessione e di forte coinvolgimento emotivo, invitando gli spettatori a confrontarsi con una figura cardine della storia umana attraverso la forza espressiva del palcoscenico.