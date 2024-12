Il cassetto digitale diventa un’applicazione mobile: sullo smartphone i principali servizi del sistema camerale

I servizi camerali accessibili attraverso una applicazione per consentire così una gestione più semplice e sicura direttamente dal proprio smartphone. Il cassetto digitale dell’imprenditore è oggi disponibile sotto forma di app con il nome di “Impresa Italia”, scaricabile dai principali store e dotato di nuove e diverse funzionalità allo scopo di semplificare le procedure di accesso ai principali servizi offerti dal sistema camerale.

L’innovazione è rivolta ad imprenditori e utenti. Con “Impresa Italia” ogni legale rappresentante d’impresa può accedere gratuitamente ai principali documenti della propria azienda disponibili nel registro imprese. Si tratta, in particolare, della possibilità di visionare la visura, in lingua italiana e in inglese; l’atto costitutivo e le ultime annualità di bilancio depositate, per le imprese tenute a tali dichiarazioni.

L’app consente, inoltre, di monitorare lo stato delle pratiche inviate al registro delle imprese e allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e di esibire l’attestato di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Disponibile sugli store apple, android e huawei, è inoltre scaricabile dal sito impresa.italia.it. L’applicazione per smartphone dispone di diverse funzioni per supportare l’imprenditore nella gestione delle pratiche quotidiane e nell’amministrazione della sua azienda. Offre, ad esempio, la possibilità di effettuare il pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio direttamente dal proprio smartphone, in modo semplice e sicuro.

Di recente, l’applicazione si è arricchita di ulteriori funzionalità appositamente implementate per rendere più immediato ed intuitivo l’accesso alle informazioni e conoscere in tempo reale lo stato delle pratiche. Tra queste, un innovativo servizio di notifiche personalizzate che terrà gli utenti sempre aggiornati su eventi di rilevanza per l’impresa, per non rischiare di perdere opportunità o scadenze.

Inoltre, sarà possibile verificare la situazione della propria impresa rispetto ai principali adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio. Questo servizio permetterà di controllare lo stato di salute della propria impresa, prerequisito fondamentale per ottenere credibilità e fiducia con clienti, fornitori e partners. A partire da oggi, 10 dicembre, l’app si è arricchita di un ulteriore servizio, il controllo qualità utile a verificare la correttezza delle informazioni visibili a terzi (pubbliche amministrazioni, imprese) relative alla propria impresa. Ad ogni incoerenza rilevata corrisponderà il suggerimento di una specifica azione che permetterà all’impresa di sanare la situazione.

Per accedere al servizio è necessaria l’identità digitale (SPID, CNS/CIE) ottenibile in Camera di Commercio (anche online su id.infocamere.it), oppure rivolgendosi a uno degli altri gestori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.