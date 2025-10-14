Il catanzarese Valerio Ronchi tra i protagonisti europei del marketing AI ai Google Ads Impact Awards

Dalla Calabria all’Europa, passando per Firenze: Valerio Ronchi, imprenditore originario di Catanzaro e oggi CEO & Founder di Fragos Media, porta l’Italia ai vertici del marketing digitale internazionale.

La sua agenzia boutique, specializzata in performance marketing, è stata infatti annunciata come finalista ai Google Ads Impact Awards 2025 per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Fragos Media è stata selezionata nella categoria Media Achievement, un riconoscimento che premia le realtà capaci di creare campagne digitali personalizzate e ad altissimo tasso di conversione grazie all’utilizzo strategico dell’Intelligenza Artificiale di Google Ads.

I Google Ads Impact Awards mettono in luce le agenzie che non solo ottengono risultati eccezionali con Google Ads, ma ridefiniscono i confini del marketing basato sull’AI, celebrando il pensiero innovativo, l’eccellenza strategica e l’utilizzo d’avanguardia delle soluzioni pubblicitarie di Google.

La nomination colloca Fragos Media tra le sole 25 agenzie finaliste a livello EMEA e la posiziona come una delle due uniche rappresentanti italiane di quest’anno.

“È un onore immenso e una profonda soddisfazione vedere il nostro nome accanto a quello di colossi internazionali,” dichiara Valerio Ronchi, CEO & Founder di Fragos Media “Questa candidatura è la validazione della nostra filosofia: non usiamo l’AI come un semplice strumento, ma come un moltiplicatore strategico che, unito all’ingegno umano, genera una crescita di business reale e misurabile per i nostri clienti. Questo risultato è merito di un team straordinario e della fiducia dei nostri partner. Siamo orgogliosi di rappresentare l’innovazione italiana su un palcoscenico così prestigioso”.

Il progetto che ha portato Fragos Media in finale è stato realizzato per Club del Sole, leader italiano nel settore delle vacanze all’aria aperta, con 27 villaggi distribuiti in 8 regioni italiane. La sfida consisteva nell’ottimizzare la visibilità online di ogni singola struttura, massimizzando al contempo le prenotazioni complessive del gruppo e valorizzando il modello innovativo di vacanza “Full Life Holidays”, che unisce comfort, natura e libertà. Un format capace di andare oltre i confini dell’hotellerie tradizionale e del campeggio classico, offrendo la libertà di una vacanza open air con la qualità e i servizi tipici di una struttura alberghiera.

Attraverso una strategia full-funnel internazionale basata sulle soluzioni AI di Google Ads – dalle campagne YouTube per la brand awareness alle Performance Max for Travel e Hotel Ads per la conversione – Fragos Media ha supportato Club del Sole nel raggiungere un consistente incremento nel valore delle prenotazioni e nel ROAS (Return on Advertising Spend).

Come ha dichiarato Brett Goffin, Managing Director di Google e giudice statunitense dei Google Ads Impact Awards: “sono interessato a capire come i marketer stiano massimizzando l’AI attraverso le fonti di dati e le leve a disposizione”.

I vincitori saranno annunciati il 21 ottobre 2025 durante una cerimonia nel HQ EMEA di Google a Dublino, proprio in occasione del Google Partner Summit.