Il Cedro di Santa Maria del Cedro: un’eccellenza calabrese in “Europa in Classe”

Il Cedro di Santa Maria del Cedro, frutto simbolo dell’Alto Tirreno Cosentino, è stato protagonista di una delle recenti “pillole europee” del format “Europa in Classe”, ideato e promosso dall’eurodeputata calabrese Giusi Princi. La puntata, intitolata “Dal campo alla tavola: sicurezza alimentare europea, DOP, IGP, controlli di qualità”, ha messo in luce l’importanza della tutela dei prodotti locali di eccellenza.

Il Cedro di Santa Maria del Cedro è stato citato come un esempio virtuoso a livello europeo, in particolare dopo il suo recente riconoscimento ufficiale. Come sottolineato dal comunicato stampa, il frutto è stato iscritto nel registro europeo delle DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 della Commissione Europea del 10 maggio 2023, nella classe 1.6 – Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

“Un riconoscimento che valorizza non solo la qualità del frutto, ma anche la storia e la cultura agricola di un territorio unico, dove il cedro rappresenta da secoli un simbolo identitario e un punto di riferimento per l’economia locale,” si legge nel comunicato.

Il format “Europa in Classe” è stato avviato dall’onorevole Princi come un percorso di educazione civica europea che, utilizzando un “linguaggio semplice e diretto, spiega il funzionamento delle istituzioni comunitarie, gli strumenti di tutela e le opportunità offerte ai cittadini”.

Le “pillole europee” mirano a sensibilizzare il pubblico sul ruolo dell’Unione Europea nella vita quotidiana. L’episodio dedicato alla sicurezza alimentare ha in particolare dimostrato “come la qualità, la sicurezza alimentare e la valorizzazione dei prodotti locali, come nel caso del Cedro di Santa Maria del Cedro, siano parte integrante di un modello europeo che tutela i territori e le loro eccellenze”.

La puntata in questione ha unito “educazione, identità e valorizzazione del Made in Calabria”, confermando che “l’Europa possa essere un motore di crescita e orgoglio per le comunità locali”.

Le puntate e l’intero format di “Europa in Classe” sono disponibili sui canali social Instagram e Facebook dell’onorevole Giusi Princi.

Per visionare la puntata: