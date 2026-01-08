Reggio Calabria

Il  Centro Giovanile GenerAttivi presenta il lab BIM

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio17 minuti fa
35 Meno di un minuto
presentazione lab BIM - reggio

Oggi alle 16:30,presso il Centro Giovanile GenerAttivi del Comune di Reggio, si terrà la presentazione del lab. BIM

Le attività del laboratorio saranno gestite in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ed hanno la finalità di far acquisire ai partecipanti competenze avanzate nella modellazione

BIM (Building Information Modeling); una pratica ormai fondamentale nel settore edilizio e ingegneristico quale standard in tutti i principali studi europei per progettare edifici, infrastrutture, opere pubbliche.

Partecipano alla presentazione il consigliere delegato Giuseppe Giordano ed il prof. Massimo Lauria; pro rettore vicario Unirc.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio17 minuti fa
35 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio