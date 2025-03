Il Cif della camera di commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valenti avvia la programmazione 2025

Il Comitato per l’imprenditorialità Femminile (CIF) della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, ieri, nella sede camerale di Catanzaro, ha incontrato la rete istituzionale e associativa di riferimento territoriale per presentare e condividere la Programmazione di attività 2025 ed in particolare, in termini immediatamente operativi, il bando “WOMEN4ME-NTORING” appena pubblicato.

Nell’introdurre i lavori il Presidente Antonella Mancuso, ha sottolineato come “in continuità con la precedente annualità, la pianificazione delle azioni, anche in collegamento con quelle dell’Ente camerale, è stata delineata nell’ottica di sostenere lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria e del lavoro, puntando su Informazione/Orientamento/Formazione;Autoimprenditorialità;Internazionalizzazione;

Innovazione tecnologica e digitale;

Transizione energetica e Sostenibilità ambientale;

Eticità/Inclusione, macroaree a cui faranno riferimento nel corso dell’anno le azioni specifiche anche come evoluzione di progetti già precedentemente realizzati”.

Come il progetto “Donne e Imprenditoria tessile in Calabria” che come ha spiegato la componente CIF Giovanna Fusto “dopo aver formato 22 donne in un settore artigianale tradizionale e di pregio, proseguirà, su istanza delle stesse, sostenendole nell’avvio effettivo di un’attività imprenditoriale e in forma di cooperativa”; o come il progetto “Se mi mettessi in proprio”, che, come ha detto la componente CIF Giovannella Famularo “dopo il successo a Catanzaro, verrà riproposto nei territori di Vibo Valentia e Crotone agli studenti delle ultime classi come educazione ad una imprenditorialità che guardi sì al profitto ma anche alle ricadute sociali in termini di benefici per l’intera comunità”.

Per raggiungere gli obiettivi ha spiegato la collega Simona Drosi “verranno attivati corsi di formazione, seminari, laboratori e quant’altro necessario per dare consapevolezza su cosa significhi essere imprenditore oggi e per come stare al passo con i cambiamenti, con mercati particolarmente dinamici e competitivi, su come avviare un’azienda ma anche come mantenerla in vita con successo”.

Per questo, ha poi concluso Jessica Penna “metteremo in campo tutti gli strumenti di informazione e comunicazione più utili e anche più tecnologicamente avanzati per la semplificazione e l’accessibilità a programmi e servizi”.

Focus dell’incontro è stata la presentazione del bando “WOMEN4ME-NTORING”, appena pubblicato sul sito camerale, che come ha spiegato la presidente Mancuso “Nasce dalla volontà di creare solidarietà tra donne e un ponte tra competenza e nuove professionalità, mettendo in contatto imprenditrici esperte (mentor) con aspiranti imprenditrici (mentee) per un trasferimento di conoscenze tecniche/operative utili all’autoimprenditorialità. Il Mentor ha evidenziato la Mancuso non fungerà solo da supporto tecnico ma sarà anche un’opportunità di condividere visione, leadership, consapevolezza sulle sfide e sulle opportunità del mercato.

Abbiamo, poi, voluto dedicare una quota di candidature per aspiranti imprenditrici alle donne assistite dai Centri Antiviolenza, sapendo bene che per molte di loro il lavoro e l’indipendenza economica rappresentano il primo vero passo verso una nuova vita di libertà e autonomia.

Inoltre ha aggiunto il presidente Mancuso abbiamo determinato un sostegno economico per chi, ammessa al bando, di fatto avvierà nei termini previsti la propria attività.

Grazie alla collaborazione con le rappresentanze imprenditoriali di categoria e associative confidiamo di raggiungere il maggior numero possibile di donne sul territorio affinché nessun talento venga sprecato e nessuna idea imprenditoriale resti inascoltata.

Sappiamo che il talento e la determinazione delle donne sono motori potenti di crescita economica in termini di competitività e innovazione, purtroppo, ancora inespressi nella loro completezza e funzionalità. Con questo bando oggi, e con ogni altra nostra azione futura, vogliamo dare voce e ruolo alle donne premiando merito e capacità”.

Il bando con la relativa modulistica è pubblicato sito camerale al link https://czkrvv.camcom.it/bando-women4me_ntoring-per-la-promozione-delle-capacita-imprenditoriali-femminili/