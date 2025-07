Il cinema torna protagonista a San Nicola Arcella con Iconic Film Festival

SAN NICOLA ARCELLA (CS) :: 15/07/2025 :: Dopo il successo della prima edizione, dal 23 al 26 luglio torna a San Nicola Arcella (CS) Iconic Film Festival. La rassegna che unisce cinema, cultura e bellezza in uno dei borghi più suggestivi della costa calabrese è realizzata con il patrocinio e la collaborazione del comune di San Nicola Arcella e la Pro Loco. E non potrebbe esserci cornice più affascinante dell’Arcomagno per accogliere attori, registi, musicisti e protagonisti del mondo dello spettacolo, pronti a dialogare attraverso proiezioni, incontri, interviste e workshop tematici.

Si parte mercoledì 23 luglio alle ore 19.00 con la conferenza stampa di apertura all’Area Belvedere di San Nicola Arcella. La serata inaugurale si accenderà subito di emozioni: alle 21.00 la performance musicale di Alma Manera “Colonne sonore” trasporterà il pubblico nel mondo del cinema attraverso melodie senza tempo. Alle 22.00, poi, spazio alla proiezione di “Si accettano miracoli”, l’omaggio ad Alessandro Siani, attore e comico napoletano, ospite d’onore del Gran Galà di sabato sera pronto a trascinare la platea con la sua energia, la sua ironia e il suo sorriso in un evento che già promette di essere indimenticabile.

Il cinema è protagonista, ma anche chiave di lettura del nostro tempo: Iconic Film Festival è un’occasione per raccontare l’attualità, confrontarsi con altre forme d’arte come la moda, l’artigianato, la musica e celebrare la creatività come linguaggio universale.

La direzione artistica del progetto presentato su Avviso Bando Festival 2025 – FCFC Regione Calabria è affidata a Steve Della Casa, storica firma della critica cinematografica italiana. Madrina dell’evento sarà Donatella Finocchiaro, attrice tra le più amate del nostro grande schermo.

Quattro giorni intensi, pensati per coinvolgere professionisti e appassionati con eventi diffusi che, ogni sera, culmineranno sul belvedere panoramico, lì dove lo spettacolo del tramonto emoziona ogni volta. Una scena imperdibile, proprio come Iconic Film Festival.