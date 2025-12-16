Il Cineteatro Vittoria di Diamante diventa multisala: storia, innovazione e cultura

di Nicoletta Toselli

Diamante (CS) – Il Cineteatro Vittoria di Diamante, che nel 2025 celebra 85 anni di attività ininterrotta, ha completato i lavori di ristrutturazione e si trasforma in multisala, con l’apertura di una nuova sala da 70 posti.

Il Cinema Vittoria, guidato dalla famiglia Cavalcanti da generazioni, non è solo una sala di proiezione, ma un presidio culturale dell’Alto Tirreno Cosentino, uno spazio di incontro, confronto e crescita per la comunità.

La nuova sala, dotata di tecnologia avanzata e proiettore laser di ultima generazione, è progettata per garantire comfort acustico e visivo e accessibilità a ipovedenti e ipoudenti. Questa trasformazione consente una programmazione più articolata e flessibile, con l’obiettivo di offrire spazi di aggregazione culturale e sociale.

Nel periodo delle festività natalizie, la programmazione includerà titoli di rilevanza nazionale, tra cui Buen Camino di Checco Zalone e Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron.

«Investire in cultura significa assumersi una responsabilità verso la comunità – sottolinea la direzione del Vittoria –. In un’epoca in cui molti spazi culturali riducono le proprie attività, abbiamo scelto di rafforzare il ruolo del cinema come luogo di incontro e di partecipazione collettiva».

Oltre alla programmazione cinematografica, il Vittoria ospita eventi culturali come il Tirreno Festival, confermandosi un punto di riferimento stabile per la vita culturale di Diamante e dell’Alto Tirreno Cosentino.