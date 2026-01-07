Il Circolo culturale di Mirto Crosia ha concluso il periodo natalizio con una tombolata fra i soci
Il presidente Antonio Iapichino ha colto l’occasione per l’augurio di buon anno.
Il Circolo Culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia ha concluso il periodo natalizio con una piacevole tombolata fra i soci, che ha richiamato numerosi partecipanti.
La serata, svoltasi presso la sala conferenze del circolo, situata nella centralissima piazza Dante di Mirto, è stata caratterizzata da un’atmosfera calda e accogliente, grazie anche alla presenza di amici e familiari dei soci.
La tombolata, che ha visto la partecipazione di diversi appassionati, è stata preceduta da un clima di attesa e di entusiasmo.
La serata è stata anche l’occasione per rinsaldare i legami di amicizia e di solidarietà tra i soci del circolo, che hanno potuto condividere momenti di socializzazione.
La segretaria del circolo, Romina Muraca, ha animato la serata facendo intervenire i vari presenti, facendo loro estrarre i numeri della tombola e commentando i vari momenti, contribuendo a creare un’atmosfera sempre più conviviale festosa.
Al termine della tombolata, il presidente del circolo, il sociologo e giornalista Antonio Iapichino, ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro presenza.
In un clima di festa e di gioia, non è mancato un brindisi per il nuovo anno, che è stato suggellato con un caloroso “Auguri di buon anno” a tutti i presenti. Il presidente Iapichino ha espresso i suoi auguri più sinceri a tutti i soci e ha manifestato la sua soddisfazione per la riuscita della serata.
Alla serata hanno preso parte attiva tutti i componenti del Consiglio direttivo del circolo: oltre al dottore Iapichino e alla segretaria Muraca, anche il vicepresidente Aldo Capristo e la tesoriera Rosa Vitale, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più speciale.
Il Circolo culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia, fondato nel 1965 è quindi un sodalizio storico che ha visto il trascorrere di oltre 60 anni di attività. Infatti, ha celebrato lo scorso anno il suo 60° anniversario dalla fondazione.
Nonostante la sua lunga storia, il circolo continua a essere un punto di riferimento importante per la comunità locale e territoriale, offrendo numerose iniziative e attività per tutti gli interessi e le età.
La tombolata dell’Epifania è stata assolutamente piacevole. I soci e i partecipanti attendono già con ansia le prossime iniziative del Circolo Culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia.