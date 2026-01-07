Il Circolo culturale di Mirto Crosia ha concluso il periodo natalizio con una tombolata fra i soci

Il Circolo Culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia ha concluso il periodo natalizio con una piacevole tombolata fra i soci, che ha richiamato numerosi partecipanti.

La serata, svoltasi presso la sala conferenze del circolo, situata nella centralissima piazza Dante di Mirto, è stata caratterizzata da un’atmosfera calda e accogliente, grazie anche alla presenza di amici e familiari dei soci.

La tombolata, che ha visto la partecipazione di diversi appassionati, è stata preceduta da un clima di attesa e di entusiasmo.

La serata è stata anche l’occasione per rinsaldare i legami di amicizia e di solidarietà tra i soci del circolo, che hanno potuto condividere momenti di socializzazione.

La segretaria del circolo, Romina Muraca, ha animato la serata facendo intervenire i vari presenti, facendo loro estrarre i numeri della tombola e commentando i vari momenti, contribuendo a creare un’atmosfera sempre più conviviale festosa.

Al termine della tombolata, il presidente del circolo, il sociologo e giornalista Antonio Iapichino, ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro presenza.

In un clima di festa e di gioia, non è mancato un brindisi per il nuovo anno, che è stato suggellato con un caloroso “Auguri di buon anno” a tutti i presenti. Il presidente Iapichino ha espresso i suoi auguri più sinceri a tutti i soci e ha manifestato la sua soddisfazione per la riuscita della serata.

Alla serata hanno preso parte attiva tutti i componenti del Consiglio direttivo del circolo: oltre al dottore Iapichino e alla segretaria Muraca, anche il vicepresidente Aldo Capristo e la tesoriera Rosa Vitale, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più speciale.

Il Circolo culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia, fondato nel 1965 è quindi un sodalizio storico che ha visto il trascorrere di oltre 60 anni di attività. Infatti, ha celebrato lo scorso anno il suo 60° anniversario dalla fondazione.

Nonostante la sua lunga storia, il circolo continua a essere un punto di riferimento importante per la comunità locale e territoriale, offrendo numerose iniziative e attività per tutti gli interessi e le età.

La tombolata dell’Epifania è stata assolutamente piacevole. I soci e i partecipanti attendono già con ansia le prossime iniziative del Circolo Culturale “Zanotti Bianco” di Mirto Crosia.