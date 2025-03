Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Col. Andrea Mommo, incontra i colleghi posti in congedo per la consegna degli attestati di fedeltà e le medaglie commemorative

Cosenza – Si è svolta, ieri, presso la sala convegno del Comando Provinciale di Cosenza la consegna degli attestati di fedeltà e delle medaglie commemorative nei confronti del personale posto in quiescenza nell’ultimo biennio che ha prestato servizio quale ultima sede nel territorio della provincia bruzia.

Il Comandante Provinciale, Col. Andrea Mommo, alla presenza anche dei familiari dei militari che hanno dedicato gran parte della loro vita a tutelare i più fragili e servire lo stato, ha elogiato il servizio prestato che spesso porta i Carabinieri a sottrarre tempo alle famiglie agli affetti e alla vita privata. Il Col. Mommo “sorridendo ai presenti” ha sottolineato che in capo a loro, molti dei quali continuano l’impegno sociale nelle varie sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, pesa l’onere d’essere da esempio alle nuove leve. Ciò non deve distoglierci dal curare i propri hobby, le proprie passioni e dedicarsi a pieno alle famiglie.

La cerimonia, molto sentita dai presenti e alla quale hanno presenziato gli Ufficiali Comandanti dei Reparti Territoriali dell’Arma dei Carabinieri, è stata occasione per ritrovarsi tra commilitoni e ripercorrere alcune storie tra le quali quella di un sottufficiale che ha avuto quale primo Comandante un giovane Tenente che oggi, dà Generale, ha sottoscritto il suo diploma di fedeltà.