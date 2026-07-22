Il comandante provinciale della GdF di Catanzaro Pierpaolo Manno, promosso al grado di Generale di Brigata

La nomina di promozione al grado superiore, disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, giunge a

coronamento di un’intensa carriera e di prestigiosi incarichi ricoperti negli anni.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Pierpaolo MANNO, è stato promosso al grado

di Generale di Brigata.

Leccese, classe ‘72, il Generale Pierpaolo MANNO ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza dal

1991 al 1996. Laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze della sicurezza economico finanziaria, ha conseguito presso le Università “Bocconi” di Milano e “La Sapienza” di Roma i Master di II Livello, rispettivamente, in “Diritto Tributario dell’impresa” e in “Sicurezza delle Informazioni”.

Nel 2012, al termine del biennio del Corso Superiore, consegue il titolo Scuola di Polizia Tributaria e successivamente, viene assegnato al Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo ove permane sino al 2015 svolgendo

indagini nei confronti di sodalizi criminali di stampo mafioso in materia di riciclaggio e nel settore della tutela

delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale in ambito nazionale e internazionale.

Durante la sua carriera il Generale Manno ha prestato servizio anche presso il Comando Generale del Corpo sia

nell’area del Personale che delle Relazioni Internazionali mentre, sul territorio, ha ricoperto numerosi incarichi

operativi, comandando diversi Reparti in Emilia Romagna, in Veneto e, recentemente, in Puglia con le funzioni

di Comandante Provinciale di Brindisi dove ha guidato per due anni dal 2017 al 2019 un’intensa stagione di

attività conducendo operazioni di servizio in ogni settore istituzionale, dalla lotta alla criminalità organizzata, in

particolare quella di origine albanese dedita al traffico di sostanze stupefacenti, alla corruzione e agli sprechi di

risorse pubbliche.

L’ultima esperienza professionale in ordine di tempo, prima del trasferimento al Comando Provinciale di

Catanzaro, è stata la frequenza del “Centro Alti Studi della Difesa” (CASD) di Roma organismo di studio di

alto livello nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa – che gli ha consentito di

ottenere il relativo titolo.

Dal 26 giugno 2024 è al vertice del Comando Provinciale di Catanzaro da cui dipendono il Gruppo di Lamezia

Terme e di Catanzaro, il Nucleo di polizia economico-finanziaria e la Compagnia di Soverato.

Il Comandante della Regione Calabria, Gen. B. Paolo Borrelli, ha ricevuto il Generale Manno per congratularsi di persona per la conseguita promozione ed augurargli i migliori successi sul piano

professionale