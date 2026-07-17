Il comandante regionale della GdF in visita alla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Nell’ambito delle visite istituzionali programmate a seguito del suo recente insediamento al Comando Regionale della Guardia di Finanza della Calabria, il Generale di Brigata Paolo Borrelli ha fatto visita alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia.

Ad accoglierlo, nella sede dell’Ente camerale a Catanzaro, il Presidente Pietro Falbo con il Segretario Generale Gregorio De Vinci e una rappresentanza istituzionale costituita dai componenti di Giunta Rosalinda Romano e Fabio Borrello e dalla Presidente dell’Azienda Speciale PromoCalabriaCentro, Concetta Maria Cefalì.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e reciproca stima, ha rappresentato un significativo momento di confronto istituzionale e di conoscenza reciproca.

È stato, infatti, occasione per condividere riflessioni sul ruolo che le istituzioni sono chiamate a svolgere, attraverso un’azione sempre più coordinata, per sostenere la crescita del sistema economico regionale, rafforzare la fiducia degli operatori e promuovere uno sviluppo fondato sul rispetto delle regole e sulla legalità economica.

“Siamo particolarmente lieti di aver accolto il Generale Borrelli nella nostra sede ha dichiarato il Presidente Pietro Falbo.

La sua visita testimonia l’attenzione che il nuovo Comandante Regionale riserva al dialogo con le istituzioni rappresentative del sistema economico e rappresenta un’importante occasione per consolidare una collaborazione che negli anni ha dato risultati significativi e che intendiamo rafforzare ulteriormente.

Siamo convinti, infatti, che la legalità economica non sia soltanto un valore da tutelare, ma una leva strategica per la competitività delle imprese, l’attrazione degli investimenti e la crescita delle comunità.

La Camera di Commercio continuerà a garantire la propria piena collaborazione alla Guardia di Finanza nella promozione di iniziative condivise volte a diffondere la cultura della legalità e della responsabilità economica, nella consapevolezza che solo una rete istituzionale coesa, capace di valorizzare competenze ed esperienze, può creare un contesto sempre più favorevole alle imprese virtuose, tutelare la libera concorrenza e sostenere lo sviluppo dei territori”.

Il Comandante Regionale, Gen. B. Paolo Borrelli ha dichiarato “Ringrazio di cuore il Presidente Falbo, il Segretario Generale De Vinci e i rappresentanti istituzionali che mi hanno accolto con calore, per la preziosa testimonianza e i tanti spunti di riflessione sul tessuto imprenditoriale delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone.

La Guardia di Finanza, quale polizia economico finanziaria del Paese, opera a tutela delle imprese oneste nonché a salvaguardia dei consumatori e della libera e sana concorrenza.

Le realtà economiche, a prescindere dalle latitudini e dal dimensionamento, costituiscono l’ossatura del sistema Paese e vanno sostenute, con l’auspicio che ogni singola impresa ambisca ad essere anzi, si senta sempre più diretto e imprescindibile presidio di legalità sul territorio, demoltiplicatore delle libertà economiche, nel rispetto delle norme.

Anche sotto questo profilo è fondamentale il ruolo dell’Ente camerale, le cui iniziative a sostegno di questo sentire, nel tempo promosse, ho certamente apprezzato.

Per vincere le sfide e coglierne di nuove è necessaria coesione interistituzionale e, dunque, continueremo a percorrere, con convinzione, le vie dell’unità di intenti e delle sinergie, valorizzando, a tal fine, le migliori esperienze e mettendo in campo le migliori risorse”.

L’incontro, dunque, ha confermato la comune volontà di rafforzare una collaborazione già solida, facendo della legalità economica un terreno privilegiato di azione condivisa per uno sviluppo socio-economico sostenibile, equo e inclusivo.

Nell’occasione, poi, il Presidente Falbo ha avuto il piacere di far conoscere al Generale Borrelli la sede della Camera di Commercio e il patrimonio storico e culturale custodito dall’Ente, in particolare la prestigiosa Biblioteca, autentica memoria dell’evoluzione economica e imprenditoriale del territorio, con il volume più prezioso della sua collezione, i “Capitoli, Ordinazioni e Statuti dell’Arte della Seta di Catanzaro”, donandogliene pregevole riproduzione quale omaggio istituzionale e a testimonianza di un territorio dalle solide radici produttive e imprenditoriali, che ancora oggi trovano espressione nella vitalità del suo tessuto economico e nella capacità delle imprese di guardare al futuro.

All’atto dello scambio omaggi istituzionali, il Generale Borrelli ha donato al Presidente Falbo un crest del Comando Regionale Calabria, a suggello dei rapporti di stima e della proficua collaborazione tra le Istituzioni.