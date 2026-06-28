Il Comando di Polizia Locale di Palmi ha intensificato i controlli sulla movida notturna

Il Comando di Polizia Locale di Palmi ha intensificato i controlli sulla c.d. movida notturna, affinché tutti possano godere in serenità degli spazi pubblici e della città.

Particolare attenzione è stata data ai monopattini elettrici che, si rammenta, da dicembre 2024 hanno l’obbligo del casco protettivo per tutti i conducenti senza limiti di età (vanno bene anche i modelli standard da bicicletta o skateboard UNI EN 1078 o EN 1080) e, dal 16 maggio 2026, l’obbligo del contrassegno identificativo (targa)

adesivo. Le sanzioni vanno da 100 a 400 euro.

In Italia si registrano circa 4.000 incidenti all’anno con monopattini elettrici, con un trend in crescita. Il 63% degli

incidenti avviene nei mesi estivi.

Secondo i dati ISTAT, si contano oltre 3.000 feriti e più di 20 decessi annui, mentre per la prima metà del 2026 le vittime risultano già 6 a livello nazionale.

Purtroppo si è rilevato un accentuato uso irresponsabile, ben 5 le sanzioni elevate per la violazione delle norme.

Con l’occasione la Polizia Locale rammenta che il 16 luglio 2026, oltre la targa, entrerà in vigore ufficialmente

l’obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici di proprietà.

Nel contesto dei controlli è stata ritirata una patente di guida perché il conducente è risultato positivo al test etilometrico, sequestrata un’auto circolante senza copertura assicurativa e revisione.

Nei fine settimana e, dalla metà di luglio, quotidianamente, su indirizzo dell’Amministrazione, i controlli saranno intensificati anche con pattuglie in abiti civili appostate nei siti sensibili della zona mare per fronteggiare l’emergenza estiva dell’abbandono rifiuti su suolo pubblico, per il quale la recente ordinanza a firma del

Sindaco Calabria ha inasprito le sanzioni al fine di tutelare il decoro della nostra città che non può essere sfregiata da pochi sporcaccioni incivili.

Sono anche allo studio rimedi e tecnologie per contrastare con fermezza questo fenomeno che mortifica la

nostra città.