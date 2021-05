Il commissario capo della polizia di stato Gaetano Tedeschi ha incontrato gli studenti del liceo “V. Capialbi” in via telematica

Condividi

Questa mattina, per il progetto “Scuole Sicure 2020/2021”, il Commissario Capo dr. Gaetano Tedeschi ha incontrato, in modalità telematica, gli alunni del Liceo Statale “V. Capialbi”, per il primo di sette incontri previsti nell’ambito di una iniziativa volta ad informare e sensibilizzare le nuove generazioni contro lo spaccio delle sostanze stupefacenti presso le scuole cittadine.