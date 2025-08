Il commissario della Lega Calabria Mancuso commenta le novità sul Ponte sullo Stretto

“È un fatto di straordinaria importanza il via libera da parte del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

Si tratta di un’opera che segna un cambio di passo concreto nella politica infrastrutturale del Paese e che consentirà l’attraversamento stabile tra Calabria e Sicilia.

Un piano che nella sua complessità mobilita investimenti cospicui, restituendo al Mezzogiorno il ruolo strategico che merita nel Mediterraneo.

Un progetto ambizioso, che sarà presentato dal ministro Matteo Salvini, giovedì 7 agosto alle ore 10:00 a Villa San Giovanni, e che conferma la volontà del Governo di procedere con determinazione lungo un percorso di sviluppo concreto.

Esprimo il mio apprezzamento al ministro Salvini e al Governo per la loro visione strategica che si traduce in reali opportunità di crescita, occupazione e futuro per la Calabria e l’intero Sud”.