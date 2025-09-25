Il commissario straordinario Paolo Piacenza visita la sede operativa dell’Adm all’interno dello scalo gioiese

Si è svolto oggi un incontro istituzionale, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane, tra il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, e il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Calabria, Antonio Di Noto, accompagnato dalla Dirigente della sede dell’Agenzia di Gioia Tauro Rossella Tallarico.

La visita è stata l’occasione per un confronto interistituzionale focalizzato, in modo particolare, sull’attività di controllo e monitoraggio costante delle merci, effettuata dagli uomini della Dogana di Gioia Tauro, fondamentale ad assicurare la trasparenza dei contenuti dei container e l’efficienza dello scalo nell’ambito delle iniziative di contrasto ai traffici illeciti e di garanzia di sicurezza.

Nel corso dell’incontro, il Commissario Piacenza ha visitato, unitamente al Segretario generale Pasquale Faraone, la sede operativa di controllo all’interno dello scalo portuale, dove ha seguito il lavoro di scannerizzazione e di apertura dei container posto in essere dai funzionari della Agenzia.

Piacenza ha potuto, così, toccare con mano l’eccellenza dei controlli, caratteristica distintiva dello scalo portuale di Gioia Tauro, primo porto di transhipment d’Italia e sesto nel Mediterraneo, collegato con 120 porti nel mondo. Non a caso e a prova dell’efficiente gestione dei controlli e della importante mole di lavoro, a livello statistico, la sede dell’Agenzia delle Dogane di Gioia Tauro effettua quasi il 60% delle scansioni nazionali, con una media nazionale di 15 mila.

Al termine dell’incontro, il Commissario Piacenza ha, altresì, visitato l’area interna al Terminal MCT dove è posizionato lo scanner mobile a raggi X di ultima generazione, di proprietà dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e in comodato d’uso all’Agenzia delle Dogane, finalizzato a rendere ulteriormente più efficiente e veloce l’attività di controllo dei container.

La visita si è conclusa con l’impegno reciproco a mantenere un dialogo aperto e continuativo, anche attraverso momenti di aggiornamento congiunto.

Il Commissario Straordinario Piacenza ha, infatti, sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni per affrontare in modo efficace le sfide legate alla gestione dei flussi commerciali al fine di rendere sempre più sicuro, e altresì competitivo, il porto di Gioia Tauro nel contesto internazionale dei traffici delle merci.

Dal canto suo, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane Di Noto ha espresso apprezzamento per la visita ricevuta e ha ribadito la disponibilità dell’Agenzia a proseguire il confronto nell’ottica di una crescente integrazione operativa e istituzionale.