Il comune consegna i lavori alla palestra di Ravagnese, Milia “ma hanno dimenticato gli strumenti sportivi”

“Quanto accaduto alla Scuola di Ravagnese ‘Pythagoras’ è l’emblema come opera questa Amministrazione comunale: niente viene mai portato a termine del tutto. Manca sempre qualcosa.

Hanno consegnato i lavori della tanto attesa ammodernata palestra dell’Istituto… ma non hanno comprato la rete da pallavolo e strumenti sportivi vari. Così, per permettere ai propri figli di poter svolgere l’attività, i genitori hanno dovuto sostenere il costo.”

A denunciarlo è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia, che interviene sull’argomento chiamato in causa da diversi genitori di alunni della scuola che sorge nella periferia Sud di Reggio.

“Sinceramente, dopo aver tanto atteso il completamento dei lavori e dopo aver assistito alla consegna in pompa magna pochi mesi fa, è vergognoso dover sopportare di non poter giocare per l’assenza di una rete e di altri strumenti. Ed è ancor più assurdo che a pagarla siano state le famiglie degli alunni, costrette ad autotassarsi anche per una rete da pallavolo.

Le ripetute segnalazioni che ho ricevuto da diverse famiglie mi hanno spinto a denunciarlo pubblicamente, per dimostrare ancora una volta a che livello è arrivata la gestione cittadina. Del resto, iniziare e non portare a termine è il marchio di fabbrica della Sinistra sin dal primo giorno di Amministrazione.

Sulla questione aggiunge in conclusione il Capogruppo Milia nelle prossime ore chiederò delucidazioni all’Assessore comunale al ramo, Lucia Nucera, per capire cosa abbia mai potuto ostacolare l’installazione di una rete da pallavolo e l’acquisto di alcuni strumenti che per un Comune dovrebbero essere quisquilie.”