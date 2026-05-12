Il comune di Caloveto stabilizza 4 tirocinanti di inclusione sociale

Quattro tirocinanti di inclusione sociale (TIS) stabilizzati, due uomini e due donne, tra cui anche un lavoratore ultrasessantenne.

Si tratta di una scelta di dignità, continuità e fiducia, perché quando un’Amministrazione comunale riesce a trasformare percorsi fragili in lavoro stabile, non rafforza solo la propria macchina amministrativa ma consente alle persone e alle famiglie di restare nella propria terra.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza, sottolineando il valore dell’operazione portata a termine dall’Esecutivo civico, che ha stabilizzato e portato a pieno titolo nell’organico comunale figure già impegnate in servizi essenziali per la comunità, dal verde pubblico allo scuolabus, fino al supporto agli uffici comunali.

Un risultato reso possibile anche grazie alla solidità del bilancio dell’Ente, che consentirà di sostenere, insieme al cofinanziamento della Regione Calabria, il percorso occupazionale fino al 2029.

Particolarmente significativo è il caso della stabilizzazione di un tirocinante ultrasessantenne.

Una scelta che, se non rappresenta un primato assoluto, colloca certamente Caloveto tra i pochi Comuni calabresi ad aver dato una risposta concreta anche a una fascia d’età spesso più esposta all’incertezza occupazionale e più difficilmente ricollocabile.

Inclusione sottolinea il Sindaco significa esattamente questo: non lasciare indietro nessuno, riconoscere il valore delle persone al di là dell’età anagrafica e costruire percorsi che restituiscano dignità, ruolo e partecipazione.

Questo nuovo passaggio si inserisce in una traiettoria amministrativa più ampia.

Negli ultimi anni, infatti, l’Amministrazione Mazza ha già stabilizzato 18 lavoratori LSU-LPU ed espletato i concorsi per due funzionari amministrativi e contabili, contribuendo a dare certezza a famiglie che hanno potuto continuare a vivere nel proprio paese, senza essere costrette a cercare altrove stabilità e futuro.

Grazie alla Regione Calabria e al Dipartimento Lavoro prosegue ancora per l’attenzione dimostrata verso percorsi occupazionali che, soprattutto nelle aree interne, hanno un valore che va oltre la singola posizione lavorativa.

La collaborazione istituzionale, in questo caso, ha consentito di trasformare una misura di inclusione in una prospettiva di stabilità, valorizzando persone già formate sul campo e già inserite nella vita operativa dell’Ente.

L’impegno dell’Amministrazione comunale non si ferma. Saranno colte tutte le opportunità che si presenteranno per rafforzare ulteriormente la macchina amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

In questa direzione si inserisce anche l’iter già avviato per nuove assunzioni nell’Ufficio Tecnico, settore strategico per progettazione, manutenzione, lavori pubblici e gestione del territorio.

Ogni stabilizzazione conclude Mazza è una famiglia che respira, un servizio che migliora, un paese che resta vivo.

E noi continueremo a lavorare per costruire nuove opportunità occupazionali, trattenere energie e costruire fiducia.