Il Comune di Cetraro esprime cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Francesco Ventura

CETRARO – L’Amministrazione comunale di Cetraro ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesco Ventura, imprenditore che ha segnato una pagina importante della storia economica e imprenditoriale della Calabria.

Attraverso una nota, il sindaco Giuseppe Aieta ha ricordato Ventura come «un imprenditore visionario e una figura di riferimento per la Calabria intera», sottolineandone il contributo allo sviluppo del territorio e la capacità di guardare oltre le difficoltà, trasformando idee e intuizioni in opportunità concrete.

«Francesco Ventura non è stato soltanto un uomo d’impresa – afferma il primo cittadino – ma un costruttore di futuro, capace di vedere opportunità dove altri vedevano ostacoli. La sua visione, la sua capacità di innovare e la sua fiducia nelle potenzialità della nostra terra hanno generato lavoro, sviluppo e speranza».

Nel messaggio dell’Amministrazione comunale viene evidenziato il valore dell’eredità lasciata dall’imprenditore, riconosciuto come un esempio di dedizione, coraggio e generosità. Un percorso che ha contribuito a rafforzare la fiducia nelle capacità del territorio calabrese di esprimere eccellenze e costruire percorsi di crescita.

«La comunità calabrese perde oggi un protagonista autentico – conclude il sindaco Aieta – ma resta la sua eredità più grande: l’idea che anche da una piccola città del Sud si possa immaginare e realizzare qualcosa di grande».

Alla famiglia Ventura, ai collaboratori e a quanti hanno condiviso con lui esperienze professionali e umane, il sindaco Giuseppe Aieta e l’intera Amministrazione comunale di Cetraro hanno rivolto sentimenti di vicinanza e partecipazione al dolore per la sua scomparsa.