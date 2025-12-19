Reggio Calabria

Il Comune di Cinquefrondi chiude il 2025 con due prestigiosi eventi musicali di rilevanza nazionale: Daniele Silvestri e Marvin & Prezioso

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi annuncia con vivo compiacimento due importanti appuntamenti musicali che segneranno la conclusione dell’anno 2025, confermando la centralità della cultura e dello spettacolo quali strumenti di coesione sociale, valorizzazione del territorio e crescita della comunità.

La città si appresta ad accogliere due eventi di alto profilo artistico, inseriti in una programmazione pensata per offrire alla cittadinanza momenti di condivisione, intrattenimento e partecipazione collettiva, nel segno della qualità e dell’eccellenza.

Il primo grande appuntamento, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 21:30, vedrà protagonista Daniele Silvestri artista di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale, che con il suo concerto offrirà alla comunità un momento di alto valore culturale e artistico.

L’evento è promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha voluto riservare a Cinquefrondi una serata musicale di grande prestigio, contribuendo a rafforzare il ruolo del nostro Comune all’interno del panorama culturale Metropolitano.

A seguire, martedì 30 dicembre 2025, l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi offrirà alla comunità un secondo, significativo appuntamento musicale con Marvin & Prezioso, artisti di fama nazionale che animeranno una serata all’insegna dell’energia, della musica e del coinvolgimento del pubblico, in un clima di festa e partecipazione condivisa.

Entrambi gli eventi saranno a ingresso gratuito, scelta che testimonia la ferma volontà delle istituzioni promotrici di garantire un accesso ampio e inclusivo alle iniziative culturali, favorendo la partecipazione di cittadini, famiglie e visitatori.

Con questa duplice proposta musicale, il Comune di Cinquefrondi intende salutare la fine dell’anno rinnovando il proprio impegno nella promozione culturale e nel rafforzamento del senso di comunità, offrendo occasioni di incontro che uniscono intrattenimento, qualità artistica e valorizzazione del territorio.

