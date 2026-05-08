Crotone

Il comune di Cirò anticipa la pulizia delle erbacce in giro per la città

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio13 ore fa
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pulizia erbacce cirò

Decoro urbano e fruizione del centro storico, il Comune anticipa gli interventi sul verde pubblico.

È partita oggi, venerdì 8 maggio, la pulizia dalle erbacce che attraverso gli operatori comunali e la ditta appaltatrice del servizio interesserà l’intero perimetro comunale.

L’obiettivo dichiara il Sindaco Mario Sculco è quello di ridurre al minimo i disagi dovuti all’erba alta lungo le strade e rendere più vivibile ed accogliente la Città del Vino e del Calendario in vista della processione di San Cataldo, della tappa del Merano Wine Festival e, in generale, in vista della stagione estiva.

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