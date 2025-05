Il Comune di Cittanova continua ad investire con qualità e visione sulle politiche culturali.

Un lavoro strategico che, in questi giorni, ha consentito di ottenere un finanziamento per il potenziamento della Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Calabria “Misure di Sostegno per Biblioteche ed Archivi Storici Pubblici e Privati-Annualità 2024”.

Il progetto “Una Città da leggere”, redatto da personale dell’Ente, è risultato vincitore dello specifico bando sulla scorta di un’idea innovativa di Biblioteca e, al contempo, di un nuovo approccio ai servizi culturali per la Comunità.

Il programma di interventi verrà realizzato con 15mila euro di contributo regionale e di 5mila euro di cofinanziamento messo a disposizione dal Comune, tra risorse economiche e lavoro del personale.

In particolare, “Una Città da leggere” guarderà al potenziamento dell’offerta culturale della Biblioteca, muovendo anche nella direzione della digitalizzazione, dell’accessibilità e della sostenibilità ambientale.

«Abbiamo investito in un percorso innovativo per il rilancio della nostra Biblioteca ha affermato l’Assessore alla Cultura avv. Rita Morano. Un progetto capace di dialogare davvero con la Comunità e con il territorio nel segno di una crescita collettiva e condivisa finalizzata alla messa in rete dei luoghi e dei servizi culturali.

Con gli interventi del programma “Una Città da leggere” apriamo un cantiere ambizioso che guarda al futuro della Biblioteca come snodo strategico per le politiche della Cultura e punto di riferimento per cittadini, agenzie educative e associazioni.

Un ulteriore tassello che, tra l’altro, dà continuità operativa e nuovi strumenti al Patto Locale per la Lettura nato quest’anno».

Soddisfazione per il finanziamento ottenuto è stata espressa anche dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico.

«Anche nel caso di questo finanziamento ha sottolineato a fare la differenza è stata la qualità progettuale.

Un programma di interventi e iniziative che nasce dall’ascolto e dal dialogo. Per la prima volta la nostra Biblioteca avrà una sezione dedicata al fumetto; verranno inoltre realizzati un’area di lettura per bambini, nuove sezioni, aree per la fruizione dei servizi digitali e di inclusione per gli utenti a rischio marginalizzazione.

Senza troppi proclami, continuiamo ad ottenere risultati positivi. Consapevoli del percorso da compiere, andiamo avanti con entusiasmo e voglia di dare un contributo alla crescita del nostro paese».