Il Comune di Cittanova ottiene importante finanziamento per interventi di riqualificazione edilizia scolastica

Il Comune di Cittanova ha ottenuto un importante finanziamento per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica.

Un risultato significativo, in termini di programmazione amministrativa e di risposta alle esigenze delle scuole locali, che gioverà di risorse pari a circa 2milioni e 600mila euro nell’ambito di un Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I lavori riguarderanno, nello specifico, demolizione e ricostruzione della palestra afferente al plesso della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”.

Un intervento atteso da tempo e fondamentale nel percorso complessivo di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino.

Più nel dettaglio, i lavori prevedono all’interno del nuovo corpo strutturale il miglioramento dell’acustica, una pavimentazione in pvc, aree spogliatoi e servizi igienici adeguati agli attuali standard, la realizzazione di un deposito per gli attrezzi e di un’infermeria.

«Otteniamo un finanziamento corposo e davvero importante ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico che darà risposte concrete alle centinaia di studenti del nostro Istituto Scolastico Comprensivo.

L’iter, iniziato dalla precedente Amministrazione, si conclude oggi con una maggiorazione delle risorse previste pari a circa il 15 per cento. Siamo contenti di accogliere questo risultato positivo su un fronte per noi strategico come il diritto allo studio.

Un ringraziamento all’Ufficio Tecnico del Comune di Cittanova per il prezioso lavoro svolto, sia in fase di progettazione che di interlocuzione con il Ministero, e un plauso all’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni per l’attenzione e l’impegno costante prestato al servizio della Comunità in un settore strategico dell’amministrazione pubblica».