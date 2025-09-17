Il comune di Cittanova ottiene un finanziamento per la nuova area di sosta per i camper

Il Comune di Cittanova conferma la sua capacità di programmazione delle politiche di sviluppo nel quadro di un impegno quotidiano che continua a raccogliere risultati importanti.

In questi giorni, l’Ente ha ottenuto un finanziamento di 192mila euro nell’ambito dell’Avviso Pubblico del Ministero del Turismo “Area di Sosta Camper”.

Un contributo che, aggiunto ai 48mila euro di cofinanziamento, servirà a realizzare un’area di accoglienza per Camper in località Zomaro.

Un intervento mirato all’implementazione dei servizi turistici e, al contempo, pensato anche per la rigenerazione del territorio.

L’Avviso Pubblico ha coinvolto complessivamente 237 Comuni italiani: di questi, solo 152 risultano ammessi al finanziamento.

«Proseguiamo nel lavoro di programmazione e progettazione di interventi utili per lo sviluppo organico del nostro paese hanno affermato il Sindaco avv. Domenico Antico e l’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni.

Con il supporto prezioso dell’Ufficio Tecnico comunale, abbiamo raccolto un ulteriore risultato positivo per le politiche turistiche territoriali e, non di meno, per il rilancio di un’area strategica della nostra montagna.

Proprio a Zomaro, sono in programma interventi significativi per il Centro Visite e l’Ostello. Strutture in attesa di rilancio su cui investiremo a breve con il contributo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte».