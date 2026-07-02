Cosenza
Il Comune di Crosia proclama il lutto cittadino per la scomparsa del giovane Samuel De Luca
L’Amministrazione Comunale di Crosia, interpretando il sentimento di profondo dolore che ha colpito l’intera comunità, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì 2 luglio 2026, in occasione delle esequie del giovane Samuel De Luca, tragicamente scomparso a seguito del grave incidente stradale verificatosi nella notte di sabato 27 giugno lungo la Strada Statale 106.
La prematura perdita di Samuel ha lasciato sgomenta, attonita e profondamente addolorata l’intera cittadinanza.
Un giovane conosciuto e stimato, la cui scomparsa ha suscitato unanime commozione, dando vita a una spontanea e sentita manifestazione di vicinanza, solidarietà e affetto nei confronti della sua famiglia.
Per esprimere in maniera tangibile e solenne il cordoglio dell’intera comunità e testimoniare la vicinanza dell’Ente ai familiari in questo momento di immenso dolore, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno disposto la proclamazione del lutto cittadino a partire dalle ore 18:00 di giovedì 2 luglio 2026.
Contestualmente sarà disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso la Casa Comunale quale segno di partecipazione al lutto che ha colpito l’intera città.
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza, le associazioni, le attività produttive e tutte le istituzioni presenti sul territorio ad unirsi, nel rispetto delle proprie possibilità, a questo momento di raccoglimento, osservando un comportamento consono alla circostanza e partecipando con discrezione e rispetto al dolore che ha colpito la famiglia De Luca.
Con questo gesto simbolico, il Comune di Crosia intende rendere omaggio alla memoria di Samuel e stringersi attorno ai suoi cari, interpretando il sentimento di affetto e di vicinanza espresso in questi giorni dall’intera comunità.