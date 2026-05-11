Cosenza

Il comune di Diamante posticipa l’evento “La Settimana del Mare” alla nuova data dall’1 al 7 giugno 2026

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
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settimana del mare - diamante
Il Comune di Diamante, di concerto con gli organizzatori e le associazioni coinvolte, ha deciso di posticipare «la settimana del mare» inizialmente prevista dall’11 al 17 maggio, a causa delle previsioni meteorologiche che indicano forte incertezza e possibilità di piogge proprio nella settimana che coincide con l’evento.
Il divertimento, ovviamente, è soltanto rinviato.
La seconda edizione della Kermesse, infatti, si svolgerà sempre sul lungomare Fabiani dall’1 al 7 Giugno.
Dispiace dover rinviare, ma non avrebbe avuto senso rischiare lo svolgimento della manifestazione in ipotetiche condizioni meteo avverse, mettendo a repentaglio la pubblica incolumità e la sicurezza dei partecipanti.
La priorità, inoltre, resta anche quella di garantire a tutti i cittadini e ai turisti un’esperienza di svago e di qualità, obiettivo raggiungibile solo con una cornice climatica favorevole.
Per questo motivo l’appuntamento è ufficialmente riprogrammato dal 1 al 7 giugno prossimi, nella speranza di accogliere i visitatori con il miglior tempo possibile.
La macchina organizzativa è già al lavoro per definire ogni dettaglio del nuovo calendario e a breve verrà comunicata la riprogrammazione completa di tutte le attività previste.
Invitiamo tutti gli interessati a restare aggiornati seguendo i canali social ufficiali della Settimana del Mare e del Comune di Diamante per non perdere nessuna novità.
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Graziano Tomarchio

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